Названа главная причина срочно обновить iPhone до iOS 17.5 — Finance.ua
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Названа главная причина срочно обновить iPhone до iOS 17.5

Фондовый рынок
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Вчера прошел релиз iOS 17.5 для пользователей совместимых моделей iPhone. Это одно из последних обновлений в своем цикле, практически не имеющее визуальных изменений, но содержащее очень полезное нововведение — выявление кросс-платформного отслеживания. Эта функция оградит пользователей iPhone от преследования с помощью трекеров от сторонних брендов.
Впервые Apple анонсировала это новшество в партнерстве с Google еще в прошлом году. Компании создали новую «отраслевую спецификацию по борьбе с нежелательным отслеживанием» после многочисленных жалоб пользователей на слежку с помощью AirTag и других поисковых трекеров. Кстати, Google реализовала эту функцию на устройствах под управлением Android 6.0 и выше.
Теперь помимо определения «нежелательных» AirTag, двигающихся вместе с вами, система также будет идентифицировать посторонние метки, использующие новый протокол. При обнаружении такого девайса вы получите сообщение: «Обнаружен предмет, движущийся вместе с вами». После этого нужно перейти в Локатор на iPhone, чтобы найти подброшенный трекер, воспроизведя на нем звук.
Apple сообщает, что многие компании, включая Chipolo, eufy, Jio, Motorola и Pebblebee, уже обязались обеспечить совместимость своих будущих аксессуаров с новым протоколом.
По материалам:
itechua
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