Назван список смартфонов из второй волны получателей MIUI 14 — Finance.ua
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Назван список смартфонов из второй волны получателей MIUI 14

Фондовый рынок
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«Сяоми» огласила список второй очереди получателей MIUI 14. Рассылка оболочки должна стартовать в заключительной декаде 2023 года. Соответствующее оповещение появилось на Xiaomi Community.

Подробности

В список подлежащих апдейту устройств вошли следующие модели смартфонов:
  • «Сяоми»: MIX 4/12X /11 Ultra/11 Pro/11/11 Lite Vitality Edition/11 Lite/10S/Civi 1S/Civi 2;
  • «Редми»: K40 Pro/Redmi K40S/K40/Note 12 Pro/Note 12 Pro Plus/Note 12 5G/Note 12 Explorer Edition/Note 12 Trendy Edition/Note 11T Pro/Note 11T Pro Plus/Note 11E/K40 Gaming Edition/Note 10 Pro/Note11 Pro/Note11 Pro Plus.
Перечень актуален для смартфонов на территории Китая. О дате начала рассылки глобальной версии MIUI 14 информации пока нет.
По материалам:
prostomob
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