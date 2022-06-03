Назван смартфон, работающий на одном заряде дольше других — Finance.ua

Назван смартфон, работающий на одном заряде дольше других

Сегодня 02:20 — Фондовый рынок

Самым автономным смартфоном на рынке сейчас является Tecno Pova 3, выполненный в лучших традициях Samsung M-серии, оснащавшихся огромными аккумуляторами.

Расскажем немного подробнее о его характеристиках.

Гаджет выпускают в трех цветах (черный, серый, синий), он оснащен тройной камерой и 6,9-дюймовым IPS-экраном с FullHD-разрешением. Фронталка — 8-мегапиксельная.

Что касается производительности, то аппарат построен на хорошем чипсете MediaTek Helio G88. Он выпускается в двух модификациях памяти: 4/64 и 6/128 Гбайт. Но главной фишкой смартфона является гигантский аккумулятор на 7000 mAh. Благодаря ему устройство сможет проработать несколько дней от 1 заряда, что совершенно нереально для других смартфонов.

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