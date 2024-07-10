Назван самый популярный автомобиль на мировом рынке — Finance.ua

Назван самый популярный автомобиль на мировом рынке
Хотя спрос на электромобили несколько снизился, Tesla Model Y остается мировым лидером среди новых авто: с января по май продажи этого электромобиля достигли отметки 467,3 тыс. единиц, что почти на 7% больше, чем в прошлом году.
Об этом сообщает Focus2Move.
На втором месте рейтинга оказалась Toyota Corolla, на третьем — Toyota RAV4. Также в пятерку попали Ford F-Series и Chevrolet Silverado.
ТОП-10 мирового рейтинга новых авто:
- Tesla Model Y — 467 341 единица;
- Toyota Corolla — 452 929;
- Toyota RAV4 — 414 115;
- Ford F-Series — 342 205;
- Chevrolet Silverado — 319 853;
- Honda CR-V — 300 020;
- Hyundai Tucson — 245 706;
- Toyota Camry — 221 567;
- Kia Sportage — 220 168;
- Toyota Hilux — 211 780.
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