Назван самый популярный автомобиль на мировом рынке — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Назван самый популярный автомобиль на мировом рынке

Технологии&Авто
46
Назван самый популярный автомобиль на мировом рынке
Назван самый популярный автомобиль на мировом рынке
Хотя спрос на электромобили несколько снизился, Tesla Model Y остается мировым лидером среди новых авто: с января по май продажи этого электромобиля достигли отметки 467,3 тыс. единиц, что почти на 7% больше, чем в прошлом году.
Об этом сообщает Focus2Move.
На втором месте рейтинга оказалась Toyota Corolla, на третьем — Toyota RAV4. Также в пятерку попали Ford F-Series и Chevrolet Silverado.
ТОП-10 мирового рейтинга новых авто:
  • Tesla Model Y — 467 341 единица;
  • Toyota Corolla — 452 929;
  • Toyota RAV4 — 414 115;
  • Ford F-Series — 342 205;
  • Chevrolet Silverado — 319 853;
  • Honda CR-V — 300 020;
  • Hyundai Tucson — 245 706;
  • Toyota Camry — 221 567;
  • Kia Sportage — 220 168;
  • Toyota Hilux — 211 780.
Путешествуя за границу на собственном автомобиле, стоит заранее позаботиться о наличии Зеленой карты, без которой пересечение границы невозможно. Зеленая карта работает как автогражданка, только за границей. Полис покрывает ответственность при возникновении страхового случая. А на Finance.ua можно оформить полис онлайн за 3 минуты и не переплачивать на границе:

Оформить Зеленую карту 🚗

По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.