Назван лучший смартфон 2022 года по версии Android Authority — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Назван лучший смартфон 2022 года по версии Android Authority

Технологии&Авто
9
Назван лучший смартфон 2022 года по версии Android Authority
Назван лучший смартфон 2022 года по версии Android Authority
Редакция портала Android Authority сделала заявление о признании смартфона Google Pixel 7 Pro лучшим смартфоном 2022 года.
Данный смартфон имеет значительно улучшенный и узнаваемый дизайн, кроме того, он отличается уникальными прекрасно работающими камерами. Также эксперты отдали должное мощности процессорной части смартфона, представленной чипом Tensor G2.
Кроме того, в смартфоне реализована одна из лучших версий разблокировки по лицу, есть два года поддержки программного обеспечения — дважды за два года операционная система будет обновлена, кроме того, смартфон долго работает от одного заряда.
Второе место также получил смартфон от Google — Google Pixel 7, у которого меньше дисплей и гораздо более простые камеры. А вот Samsung Galaxy S22 Ultra только на третьем месте — у него отличная камера и другие характеристики, но авторы рейтинга раскритиковали его стоимость.
По материалам:
itechua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.