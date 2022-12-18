Назван лучший смартфон 2022 года по версии Android Authority — Finance.ua

Назван лучший смартфон 2022 года по версии Android Authority Сегодня 02:32 — Технологии&Авто

Назван лучший смартфон 2022 года по версии Android Authority

Редакция портала Android Authority сделала заявление о признании смартфона Google Pixel 7 Pro лучшим смартфоном 2022 года.

Данный смартфон имеет значительно улучшенный и узнаваемый дизайн, кроме того, он отличается уникальными прекрасно работающими камерами. Также эксперты отдали должное мощности процессорной части смартфона, представленной чипом Tensor G2.

Кроме того, в смартфоне реализована одна из лучших версий разблокировки по лицу, есть два года поддержки программного обеспечения — дважды за два года операционная система будет обновлена, кроме того, смартфон долго работает от одного заряда.

Второе место также получил смартфон от Google — Google Pixel 7, у которого меньше дисплей и гораздо более простые камеры. А вот Samsung Galaxy S22 Ultra только на третьем месте — у него отличная камера и другие характеристики, но авторы рейтинга раскритиковали его стоимость.

itechua По материалам:

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