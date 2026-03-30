0 800 307 555
Назван лучший руководитель розничного бизнеса — FinAwards-2026

Руководители бизнеса
27 марта в Киеве прошла девятая церемония награждения всеукраинской ежегодной премии FinAwards, организаторами которой являются финансовые порталы Finance.ua и «Минфин». В развитии банков немаловажную роль играет эффективное управление, поэтому в ходе события избрали и призеров номинации «Лучший руководитель розничного бизнеса».

Кого признали лидером

На третьей позиции — Инна Тютюн, член правления, директор блоков IT и розничного бизнеса Sense Bank.
Директор блоков IT и розничного бизнеса Sense Bank Инна Тютюн
Директор блоков IT и розничного бизнеса Sense Bank Инна Тютюн, www.ukrinform.ua
В 2025 году под ее руководством Sense Bank реализовал масштабную digital трансформацию. Также среди достижений:
  • запуск омниканальной AI-платформы Nova Talks,
  • автоматизация более 70 бизнес-процессов,
  • использование мгновенных платежей и Click to Pay.
Благодаря развитию Sense SuperApp объем платежных операций вырос на 43%, а активность клиентов за два года выросла более чем в 2,5 раза. Банк запустил детскую карту Try, универсальную платформу рассрочек и партнерские решения из Bolt и Megogo, что обеспечило прирост новых клиентов.
Вторую строчку в рейтинге занял Дмитрий Мусиенко — член правления ПриватБанка по розничному бизнесу.
Член Правления по розничному бизнесу ПриватБанка Дмитрий Мусиенко
Член Правления по розничному бизнесу ПриватБанка Дмитрий Мусиенко, interfax.com.ua
Так, ПриватБанк обслуживает более 18 млн активных клиентов и укрепляет лидерство на рынке обслуживания физлиц — как по показателям роста объемов транзакций, увеличению кредитного портфеля, так и по развитию инклюзивной сети услуг. Кроме этого, в 2025 году банк занял лидирующие позиции на рынке автокредитования.
Первое место занял заместитель председателя правления по розничному бизнесу ПУМБ Дмитрий Полищук.
Победитель в номинации заместитель председателя правления по розничному бизнесу ПУМБ Дмитрий Полищук из СЕО Treeum Валерией Лунёвой
Победитель в номинации заместитель председателя правления по розничному бизнесу ПУМБ Дмитрий Полищук из СЕО Treeum Валерией Лунёвой
Среди результатов банка под его руководством можно выделить следующие:
  • рост розничной клиентской базы более чем на 20%, прибавив 667 тыс. клиентов;
  • кредитный портфель вырос на 43% до 23 млрд грн, продажи потребительских кредитов достигли 7 млрд грн в месяц;
  • пассивы физических лиц выросли на 2%;
  • кроме того, 99,5% клиентов пользуются мобильным банкингом, MAU достиг 2,5 млн, DAU — 750 тыс., а приложение в топ-2 по NPS с 81% максимальных оценок.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
