Назван лучший руководитель розничного бизнеса — FinAwards-2026 Сегодня 20:49

Руководители бизнеса

27 марта в Киеве прошла девятая церемония награждения всеукраинской ежегодной премии FinAwards, организаторами которой являются финансовые порталы Finance.ua и «Минфин». В развитии банков немаловажную роль играет эффективное управление, поэтому в ходе события избрали и призеров номинации «Лучший руководитель розничного бизнеса».

Кого признали лидером

На третьей позиции — Инна Тютюн, член правления, директор блоков IT и розничного бизнеса Sense Bank.

Директор блоков IT и розничного бизнеса Sense Bank Инна Тютюн, www.ukrinform.ua

В 2025 году под ее руководством Sense Bank реализовал масштабную digital трансформацию. Также среди достижений:

запуск омниканальной AI-платформы Nova Talks,

автоматизация более 70 бизнес-процессов,

использование мгновенных платежей и Click to Pay.

Благодаря развитию Sense SuperApp объем платежных операций вырос на 43%, а активность клиентов за два года выросла более чем в 2,5 раза. Банк запустил детскую карту Try, универсальную платформу рассрочек и партнерские решения из Bolt и Megogo, что обеспечило прирост новых клиентов.

Вторую строчку в рейтинге занял Дмитрий Мусиенко — член правления ПриватБанка по розничному бизнесу.

Член Правления по розничному бизнесу ПриватБанка Дмитрий Мусиенко, interfax.com.ua

Так, ПриватБанк обслуживает более 18 млн активных клиентов и укрепляет лидерство на рынке обслуживания физлиц — как по показателям роста объемов транзакций, увеличению кредитного портфеля, так и по развитию инклюзивной сети услуг. Кроме этого, в 2025 году банк занял лидирующие позиции на рынке автокредитования.

Первое место занял заместитель председателя правления по розничному бизнесу ПУМБ Дмитрий Полищук.

Победитель в номинации заместитель председателя правления по розничному бизнесу ПУМБ Дмитрий Полищук из СЕО Treeum Валерией Лунёвой

Среди результатов банка под его руководством можно выделить следующие:

рост розничной клиентской базы более чем на 20%, прибавив 667 тыс. клиентов;

кредитный портфель вырос на 43% до 23 млрд грн, продажи потребительских кредитов достигли 7 млрд грн в месяц;

пассивы физических лиц выросли на 2%;

кроме того, 99,5% клиентов пользуются мобильным банкингом, MAU достиг 2,5 млн, DAU — 750 тыс., а приложение в топ-2 по NPS с 81% максимальных оценок.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.