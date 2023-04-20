Назван дневной заработок всех криптомайнеров планеты — Finance.ua

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Назван дневной заработок всех криптомайнеров планеты

Криптовалюта
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Назван дневной заработок всех криптомайнеров планеты
Назван дневной заработок всех криптомайнеров планеты
Благодаря росту курса Bitcoin и снижению стоимости энергоресурсов дневной доход криптовалютных майнеров за последний месяц увеличился до 27,3 млн USD. Речь идет о самом высоком показателе дневного дохода с лета 2022 года.
По данным Blockchain, большую часть второго полугодия прошлого года криптовалютным майнерам приходилось работать в убыток. Указанная выше сумма представляет собой совокупный дневной заработок криптовалютных майнеров со всего мира.
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В конце 2022 года многие публичные майнеры оказались на грани разорения. Рост курса Bitcoin привел к тому, что их потоки денежных средств заметно увеличились.
По словам аналитика Джарана Меллеруда из компании Luxor, после улучшения ситуации на глобальном крипторынке инвесторы снова начали интересоваться ценными бумагами майнинговых компаний.

Курс криптовалют к доллару 💸

По материалам:
prostomob
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