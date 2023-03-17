Назвали самые мощные смартфоны в мире — Finance.ua
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Назвали самые мощные смартфоны в мире

Личные финансы
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Список самых производительных смартфонов на глобальном рынке Android был опубликован на официальном сайте AnTuTu, пишет enovosty.
Геймерский Red Magic 8 Pro+ от Nubia с чипом Snapdragon 8 Gen 2 стал самым мощным среди флагманов, заняв первое место.
Второе и третье места заняли vivo X90 Pro+ и iQOO 11 с таким же процессором. В общей сложности, чип Snapdragon 8 Gen 2 был установлен в семь из десяти топ-устройств.
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Среди субфлагманов лидером стал iQOO Neo7 с чипом Dimensity 8200. На втором и третьем месте расположились Xiaomi 12T и realme GT Neo3, также работающие на базе Dimensity 8100-Ultra.
Что касается среднебюджетных устройств, то первое место занял Nothing Phone 1, второе — realme GT Master, третье — Poco X5 Pro. Все они оснащены процессорами серии Snapdragon 7. Полный список самых производительных смартфонов можно найти на официальном сайте бенчмарка AnTuTu.
По материалам:
Finance.ua
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