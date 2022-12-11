Назвали крупнейшего частного донора ВСУ — Washington Post Сегодня 15:02 — Фондовый рынок

Бизнесмен Ринат Ахметов с 24 февраля отдал более 100 млн долларов на военную и гуманитарную помощь, став крупнейшим частным донором ВСУ.

«С момента начала российского вторжения 24 февраля Ахметов сказал, что он не покидал Украину и живет в Киеве, который является его домом с 2014 года. Он также стал крупнейшим частным донором Украины во время войны. Он оказал военную и гуманитарную помощь более чем на 100 миллионов долларов — от дронов до еды», — говорится в статье.

В комментарии The Washington Post Ахметов также призвал Запад к скорейшему «принятию „Плана Маршалла“ с инвестициями в сотни миллиардов долларов и преображению страны по образу и подобию Запада, а не россии».

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«Цель состоит в том, чтобы построить новую, сильную и европейскую Украину, члена (Европейского Союза), с сильными институтами, верховенством закона, четкими антикоррупционными правилами, демократической политической системой и справедливым отношением к гражданам», — сказал Ахметов в переписке с журналистом WP.

Напомним, с начала войны Фонд Ахметова, его предприятия и ФК «Шахтер» передали на поддержку ВСУ и гуманитарную помощь 3,5 млрд грн.

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