Назвали крупнейшего частного донора ВСУ — Washington Post — Finance.ua
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Назвали крупнейшего частного донора ВСУ — Washington Post

Фондовый рынок
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Бизнесмен Ринат Ахметов с 24 февраля отдал более 100 млн долларов на военную и гуманитарную помощь, став крупнейшим частным донором ВСУ.
Об этом сообщает The Washington Post.
«С момента начала российского вторжения 24 февраля Ахметов сказал, что он не покидал Украину и живет в Киеве, который является его домом с 2014 года. Он также стал крупнейшим частным донором Украины во время войны. Он оказал военную и гуманитарную помощь более чем на 100 миллионов долларов — от дронов до еды», — говорится в статье.
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В комментарии The Washington Post Ахметов также призвал Запад к скорейшему «принятию „Плана Маршалла“ с инвестициями в сотни миллиардов долларов и преображению страны по образу и подобию Запада, а не россии».
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«Цель состоит в том, чтобы построить новую, сильную и европейскую Украину, члена (Европейского Союза), с сильными институтами, верховенством закона, четкими антикоррупционными правилами, демократической политической системой и справедливым отношением к гражданам», — сказал Ахметов в переписке с журналистом WP.
Напомним, с начала войны Фонд Ахметова, его предприятия и ФК «Шахтер» передали на поддержку ВСУ и гуманитарную помощь 3,5 млрд грн.
По материалам:
РБК-Україна
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