Назвали б/у автомобили, которые трудно продать на вторичном рынке — Finance.ua

Назвали б/у автомобили, которые трудно продать на вторичном рынке Сегодня 21:02 — Технологии&Авто

Назвали б/у автомобили, которые трудно продать на вторичном рынке

Автомобиль приходится менять хотя бы несколько раз в жизни. Подержанные машины отправляются на вторичку, но иногда продать автомобиль по-настоящему сложно. Какие модели меньше всего пользуются спросом — рассказали эксперты портала «Твоя машина».

Opel Kadett, Peugeot 405 и другие ретроавтомобили должны быть в отличном состоянии, чтобы их продать. Обычно за ними охотятся коллекционеры, а найти таких покупателей непросто.

BMW i3 и другие электромобили также не будут пользоваться спросом. Такие машины хорошие, но не в нашей стране. В Украине ездить на электрокарах проблемно из-за неразвитой инфраструктуры.

Ford Transit Custom и небольшие коммерческие фургоны обычно требуются, но покупаются нечасто. Такие модели должны конкурировать с семейными авто, но почему-то спрос на них меньше.

Трудно сказать, почему Volvo S90 и другие «переходные» модели тоже долго ищут покупателей. Скорее всего, проблема в цене и позиционировании: это уже тот сектор, где многие водители могут найти роскошные люксовые автомобили.

Porsche Panamera и другую «элиту» трудно продать из-за особенностей потребительской фокус-группы. Если кто-то может купить Porsche, он вряд ли пойдет на вторичку. В этом секторе рынка покупатели крайне прихотливы и долго думают, прежде чем принять решение.

Некоторые модели Fiat, о которых мало слышали в стране. Популярные модели марки продать легко, а вот малоизвестным автомобилям предпочтут знакомые аналоги.

Alfa Romeo и подобная экзотика тяжело находит покупателей из-за проблем с обслуживанием. Детали к таким машинам очень трудно найти, да и ремонт будет стоить прилично.

Кроме того, покупателям не внушают доверия такие американские марки как Mercury, Dodge, Chrysler, Saturn или Pontiac. Гораздо охотнее покупают машины Ford, Jeep, Cadillac, Chevrolet и GMC.

Продукты «умерших» брендов также не найдут спроса, поскольку найти к ним запчасти будет невозможно. Если снятая с производства модель была популярна, проблем будет меньше, но проще купить еще выпускаемую машину.

Стоит упомянуть и любые странные модели и версии, периодически выпускаемые автопроизводителями. Например, Opel Signum — та же Vectra, только менее практичная. Или универсал Jaguar X-Type, совсем не вписывающийся в требования своего сегмента. Также немногие захотят покупать автомобиль со странным названием, таким как Chevy Trax, Daewoo Kalos, Isuzu Trooper, Proton Perdana, Opel Mocha, Ferrari Pista или Pagani Huayra.

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MMR По материалам:

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