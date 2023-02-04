Назвали 5 самых надежных «автоматов»: в каких машинах их найти — Finance.ua

Назвали 5 самых надежных «автоматов»: в каких машинах их найти Вчера 23:00 — Технологии&Авто

Среди автоматических коробок переключения передач есть несколько очень надежных агрегатов, ресурс которых составляет сотни тысяч километров. Дело в том, что любой агрегат может выйти из строя, но «автоматы» из списка уже давно себя зарекомендовали, отмечают автомобильные эксперты.

Такие агрегаты есть как на подержанных автомобилях, так и на новых моделях, и не случайно, что они становятся основным выбором некоторых ведущих автопроизводителей, пишет sud.ua.

Специалисты убеждены, что при регулярном и, прежде всего, должном обслуживании пять перечисленных ниже трансмиссий имеют огромный ресурс, а в некоторых моделях они могут пережить даже сам автомобиль.

Volkswagen 09М

Встречается на полноприводных автомобилях концерна VAG. Это, в сущности, доработанная коробка 09G, которая может работать в паре с двигателями объемом 3,5 литра. Если вникать в детали, то ее разработала для немецкого концерна компания Aisin, а аналогом коробки можно считать автомат TF-62SN.

Заявленный ресурс составляет 200 тысяч километров, но автомат может пройти и 400 тысяч, если машина не завсегдатай городских пробок, а ее хозяин — не уличный гонщик. Виной тому теплообменник, который забивается и который лучше заменить на внешний радиатор.

Jatco JF613E

У этой 6-ступенчатой коробки много имен: RE6F01A, F6AJA/W6AJA, AJO — разные бренды называли ее по-разному. Выпускается она с 2006 года, и найти ее можно в Nissan X-Trail, Renault Koleos, Mitsubishi Outlander, Nissan Murano и Pathfinder.

Эта коробка тоже не любит пробки и резкие старты от светофоров, что может помешать ей честно отработать 250 тысяч километров.

Aisin ТБ-50LS

Эту 5-ступенчатую коробку в Toyota называют A750F, а в Mitsubishi — 5AWF. Разработка старая и впервые появилась на автомобилях в 2003 году. Ее чаще всего ставили в паре с моторами V6. Это и Mitsubishi Pajero с L200, Toyota Land Cruiser, Hilux и Fortuner, а также Suzuki Grand Vitara.

Верить заявлению, что в этом автомате не нужно менять масло, не стоит. Нужно, ведь тогда коробка прослужит более 500 тысяч километров.

Aisin TF-80SC/81SC

Эту коробку ставили на Opel (Astra, Insignia, Zafira), а также на автомобили Volvo XC60 и XC90, Land Rover Freelander и Evoque, Mazda CX-7.

Слабое место коробки — система охлаждения. Отработать надлежащий ресурс помогает частая замена масла и, по возможности, езда без пробок в жаркие летние месяцы.

A6MF1/A6LF1

Эти 6-ступенчатые коробки появились в 2009 году и устанавливаются на автомобили брендов Hyundai и Kia, которые оснащаются 2-литровыми двигателями. Это, например, Creta, ix35, Tucson, Soul, Sportage. Но лучше предпочесть версии, выпущенные начиная с конца 2011 года: тогда были исправлены «детские болезни» коробки.

По факту эти автоматы могут проходить до 300 тысяч километров и больше. Их продолжения, 8-ступенчатые A8LR1/A8TR1, впитали в себя все самое лучшее и должны быть не менее надежными.

Кстати, если вам нужна Зеленая карта и вы еще раздумываете, где это сделать, то на Finance.ua мы можем оформить ее за несколько минут.

Автотема По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.