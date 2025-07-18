Назначен секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины — Finance.ua
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Назначен секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины

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Президент назначил Рустема Умерова секретарем Совета по нацбезопасности и обороне Украины.
Соответствующий указ № 496/2025 опубликован на сайте президента.
Рустем Умеров родился 19 апреля 1982 года в городе Самарканд (Узбекистан. — Ред.) в семье крымских татар, депортированных из Алушты во время советских репрессий. Он является этническим крымским татарином и исповедует ислам. Умеров женат и имеет троих детей.
Среднее образование получил в Крымской гимназии-интернате для одаренных детей, которая подчинялась Министерству образования и науки Автономной Республики Крым. Также являлся участником программы обмена будущих лидеров (FLEX), благодаря которой учился в США. Высшее образование получил в Национальной академии управления, где получил диплом бакалавра по экономике и степень магистра по финансам.
Карьеру начал в телекоммуникационной сфере — с 2004 по 2010 год работал на руководящих должностях в компании lifecell. В этот же период Умеров занялся инвестиционной деятельностью: основал компанию ASTEM, работающую в сферах инвестиций, телекоммуникаций и инфраструктуры. Также он создал благотворительный фонд ASTEM Foundation, реализующий проекты в сфере образования, культуры и поддержки молодежи.
В 2019 году Рустем Умеров был избран народным депутатом Украины IX созыва от партии «Голос». В Верховной Раде он занимал должность секретаря Комитета по правам человека, деоккупации временно оккупированных территорий, реинтеграции, а также национальных меньшинств и межнациональных отношений. Его парламентская деятельность тесно связана с темами защиты прав человека, деоккупации Крыма и поддержки крымскотатарского народа.
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Вчера Верховная Рада назначила новый состав правительства.

Состав нового правительства

  • Михаил Федоров — первый вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации;
  • Алексей Кулеба — вице-премьер-министр — министр развития общин и территорий;
  • Тарас Качка — вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
  • Матвей Бидный — министр молодежи и спорта;
  • Герман Галущенко — министр юстиции;
  • Светлана Гринчук — министр энергетики;
  • Наталия Калмыкова — министр по делам ветеранов;
  • Игорь Клименко — министр внутренних дел;
  • Оксен Лисовой — министр образования и науки;
  • Виктор Ляшко — министр здравоохранения;
  • Сергей Марченко — министр финансов;
  • Алексей Соболев — министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства — новое министерство (из объединенных Министерства экономики, Министерства агрополитики и Министерства защиты окружающей среды);
  • Денис Улютин — министр социальной политики, семьи и единства Украины.
По материалам:
Finance.ua
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