Назначен первый вице-премьер и министр энергетики

Казна и Политика
19
Верховная Рада поддержала назначение Дениса Шмыгаля на должность вице-премьер-министра — министра энергетики. За соответствующее решение проголосовали 248 народных депутатов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента.
Таким образом, второй раз Верховная Рада смогла назначить Шмыгаля министром энергетики. Во время первого голосования, которое было вчера, его кандидатура не получила достаточной поддержки — за назначение отдали голоса только 210 народных депутатов.

Как голосовали нардепы

Таким образом, «за» отдали голоса 246 нардепов, 2 — против, 20 — воздержались, не голосовали 33 парламентария.
Голосование по фракциям:
  • «Слуга народа» — 167
  • «Европейская солидарность» — 0
  • «Батькивщина» — 4
  • «Платформа за жизнь и мир» — 16
  • «За будущее» — 11
  • «Голос» — 8
  • «Доверие» — 16
  • «Восстановление Украины» — 14

Переход Шмыгаля из Минобороны

Еще 2 января президент Владимир Зеленский предложил Михаилу Федорову назначение министром обороны, а Шмыгалю — вице-премьером и министром энергетики. На следующий день оба министра написали заявления об отставке.
По данным источников РБК-Украина, Шмыгаль деликатно отклонил первое предложение возглавить Минэнерго, поскольку только начал работать в Минобороны и не хотел сразу брать на себя «проблемное» ведомство.
В итоге после второго дня переговоров ему предложили совместить Минэнерго с должностью первого вице-премьера, на что Шмыгаль согласился, формально став вторым человеком в правительстве.
По материалам:
Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
