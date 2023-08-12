Назначается ли пенсия в связи с потерей кормильца ребенку военнослужащего, пропавшего без вести — Finance.ua
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Назначается ли пенсия в связи с потерей кормильца ребенку военнослужащего, пропавшего без вести

Казна и Политика
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Пенсия в связи с потерей кормильца назначается нетрудоспособным членам семьи (в том числе детям) кормильца, которому, в частности, предоставлен правовой статус лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах в соответствии со статьей 36 Закона Украины от 9 июля 2003 года № 1058- IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», пишет Кадровик.
Дети относятся к нетрудоспособным членам семьи, если не достигли возраста 18 лет (дети, которые учатся, и дети-сироты — 23 лет) или старше этого возраста, если они стали лицами с инвалидностью до достижения 18 лет.
У членов семьи кормильца, которому предоставлен правовой статус лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, право на получение пенсии в связи с потерей кормильца возникает через один месяц со дня внесения информации о безвестном исчезновении лица в Единый реестр досудебных расследований или в Единый реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.
После возникновения права на получение пенсии в связи с потерей кормильца за ее назначением можно обратиться с заявлением в избранный сервисный центр Пенсионного фонда Украины или через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
К заявлению прилагаются следующие документы:
  • паспорт ребенка или законного представителя;
  • документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (при наличии);
  • свидетельство о рождении ребенка;
  • выписка из Единого реестра досудебных расследований или из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.
Поскольку размер пенсии в связи с потерей кормильца определяется с учетом продолжительности страхового стажа кормильца, то в случае наличия документов, подтверждающих его страховой стаж, их следует приобщить к заявлению.
По материалам:
Finance.ua
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