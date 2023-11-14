Наземный самолет: на продажу выставили уникальный лимузин (фото) — Finance.ua

Наземный самолет: на продажу выставили уникальный лимузин (фото) Сегодня 05:29 — Технологии&Авто

Learmousine создан в единственном экземпляре, Фото: Goldin

На аукционе Goldin выставили уникальный лимузин Learmousine. Этот автомобиль построен на базе бизнес-джета Learjet.

Подробности об авто рассказали на сайте аукционного дома.

Learmousine был создан в 2018 году компанией Exotic Coach Customs. Это наземный самолет с роскошным интерьером и необычным дизайном.

Внешне лимузин имеет вид настоящего самолета, но с 28-дюймовыми колесными дисками, а также передней и задней оптикой. Еще одно отличие от бизнес-джета — укороченные крылья, которые сузили автомобиль.

Интерьер рассчитан на восемь посадочных мест, Фото: Goldin

Длина Learmousine составляет 12,8 метра. Несмотря на большие габариты, автомобиль обладает приемлемой управляемостью. Для улучшения обзорности были установлены четыре камеры.

Снаружи можно найти два 12-дюймовых сабвуфера, установленных вместо реактивных двигателей самолета. Они стали частью наружной аудиосистемы.

В интерьере установлены два кожаных дивана, бар и танцпол. Предусмотрена и отдельная кабина для лётного экипажа. В список оснастки входят мощная аудиосистема, система освещения, дымовая машина и телевизор.

Learmousine оснащен 5,7-литровым V8 двигателем мощностью 400 л.с. Максимальная скорость составляет 161 км/ч.

Торги за этот необычный лимузин заканчиваются через пять дней. На данный момент максимальная ставка за лот составляет 100 000 долларов.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.