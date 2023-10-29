Наземный робот-камикадзе Ratel S от украинских разработчиков запустили в серийное производство — Finance.ua
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Наземный робот-камикадзе Ratel S от украинских разработчиков запустили в серийное производство

Технологии&Авто
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Наземный робот-камикадзе Ratel S от украинских разработчиков запустили в серийное производство
Наземный робот-камикадзе Ratel S от украинских разработчиков запустили в серийное производство
Во вторник, 24 октября, наземный робот-камикадзе Ratel S, созданный украинскими разработчиками Brave1, успешно прошел полевые испытания и запущен в серийное производство.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Отмечается, что Ratel S — это наземный робот от украинских разработчиков. Силы обороны Украины будут использовать его в качестве мобильной боеголовки, несущей противотанковые мины или боевой модуль.
Как отметил глава Минцифры, благодаря новой технологии оператор из безопасного места может взорвать вражеский танк или блиндаж.
Максимальная скорость дрона достигает 24 км/ч, а дальность использования — 6 километров. Разработка может работать до 2 часов без подзарядки.
«Ratel S успешно прошел полевые испытания и запущен в серийное производство», — подчеркнул Федоров.
По материалам:
Espreso.tv
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