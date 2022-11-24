"Настало время реформы". Зеленский призвал исключить Россию из ОБСЕ — Finance.ua

"Настало время реформы". Зеленский призвал исключить Россию из ОБСЕ Сегодня 16:03

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщается в его выступлении во время заседания Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Глава государства заявил, что многие международные организации пытаются помочь остановить войну в Украине. Однако рф до сих пор остается членом большинства из них, в том числе и ОБСЕ.

«Я призываю вас сделать все возможное, чтобы ОБСЕ была среди тех, кто реально способен остановить террор и помочь привлечь российских убийц к справедливой ответственности. Если вы можете действовать эффективно на уровне ваших национальных парламентов, то нужно, чтобы могли действовать и парламентские ассамблеи, и не только на уровне словесных осуждений. Я призываю распространить принципиальность и добросовестность на процедурную архитектуру ассамблеи и на ОБСЕ в целом. Пришло время этой реформы», — заявил Зеленский.

При этом президент назвал войну, развязанную россией против Украины, «тестом для любой международной организации».

«россия не читает писем о мире и не слушает заявлений о Хельсинкских принципах. россия не считает, что наличие любого совета в Европе является ценностью. россия не уважает Красный Крест и не будет прислушиваться лишь к тому, что какая-либо организация работает более ста лет» , — добавил гарант.

Читайте также Европарламент признал рф государством-спонсором терроризма

Напомним, вчера Европарламент одобрил резолюцию о признании россии спонсором терроризма.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.