"Настало время реформы". Зеленский призвал исключить Россию из ОБСЕ — Finance.ua
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"Настало время реформы". Зеленский призвал исключить Россию из ОБСЕ

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщается в его выступлении во время заседания Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
Глава государства заявил, что многие международные организации пытаются помочь остановить войну в Украине. Однако рф до сих пор остается членом большинства из них, в том числе и ОБСЕ.
«Я призываю вас сделать все возможное, чтобы ОБСЕ была среди тех, кто реально способен остановить террор и помочь привлечь российских убийц к справедливой ответственности. Если вы можете действовать эффективно на уровне ваших национальных парламентов, то нужно, чтобы могли действовать и парламентские ассамблеи, и не только на уровне словесных осуждений. Я призываю распространить принципиальность и добросовестность на процедурную архитектуру ассамблеи и на ОБСЕ в целом. Пришло время этой реформы», — заявил Зеленский.
При этом президент назвал войну, развязанную россией против Украины, «тестом для любой международной организации».
«россия не читает писем о мире и не слушает заявлений о Хельсинкских принципах. россия не считает, что наличие любого совета в Европе является ценностью. россия не уважает Красный Крест и не будет прислушиваться лишь к тому, что какая-либо организация работает более ста лет» , — добавил гарант.
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Напомним, вчера Европарламент одобрил резолюцию о признании россии спонсором терроризма.
По материалам:
РБК-Україна
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