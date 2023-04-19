Наследование социальных страховых выплат — Finance.ua

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Наследование социальных страховых выплат

Личные финансы
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Согласно статье 1216 Гражданского кодекса Украины (далее — ГКУ), наследованием является переход прав и обязанностей (наследства) от умершего физического лица (наследодателя), к другим лицам (наследникам). Об этом пишет Кадровик.
Существуют два вида наследования:
  • по завещанию;
  • по закону.
Согласно статье 1218 ГКУ, в состав наследства входят все права и обязанности, принадлежавшие наследодателю на момент открытия наследства и не прекратившиеся в результате его смерти.
Однако следует подчеркнуть, что права и обязанности, неразрывно связанные непосредственно с лицом наследодателя, в частности, право на возмещение вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, в наследство не входят.
То есть наследники умершего человека могут получить только страховые выплаты в связи с временной нетрудоспособностью, увечьем или другим повреждением здоровья, которые принадлежали застрахованному лицу, и не были получены им при жизни.
При этом, согласно Закону Украины от 23 сентября 1999 г. № 1105-XIV «Об общеобязательном государственном социальном страховании», в состав наследства могут включаться и суммы страховых выплат, которые не были своевременно выплачены пострадавшему человеку, по вине уполномоченного органа управления или его территориальных органов.
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По материалам:
Finance.ua
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