Наследование недвижимости во время войны: основные изменения — Finance.ua

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Наследование недвижимости во время войны: основные изменения

Личные финансы
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Наследование недвижимости во время войны: основные изменения
Наследование недвижимости во время войны: основные изменения
В Украине с 2024 года изменились правила оформления наследия, в частности, на недвижимость. Речь идет о наследовании во время войны.
Внесены изменения в определение места открытия наследства, добавлены специальные правила оформления наследственных прав и особенности в расчете сроков, пишут специалисты Flombu.
Как определяется место открытия наследства? Местом открытия наследства считается последнее место жительства наследодателя. Если последнее место, где жил наследодатель, неизвестно, таковым теперь считается место, где находится недвижимое имущество.
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Если место жительства наследодателя было за границей, место открытия наследства устанавливается согласно Закону Украины «О международном частном праве».

Специальные правила в оформлении недвижимости в наследство

В оформлении наследства, в том числе на недвижимость, изменения касаются обращения к нотариусу. Если местом открытия наследства является населенный пункт, на территории которого органы государственной власти временно не выполняют свои полномочия, или территория, на которой ведутся боевые действия или оказалась во временной оккупации, заявление о принятии недвижимости по наследству подают нотариусу независимо от места открытия наследства.
Нововведение действует во время военного положения и в течение полугода со дня его прекращения.

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Это правило касается также наследства, которое открыто в населенном пункте, оказавшемся на временно оккупированной территории Украины, и будет действовать до и полгода после освобождения территорий временной оккупации.

Какие установлены сроки принятия недвижимости в наследство

Сроки при наследовании недвижимого имущества, когда в Украине введено военное положение, и в течение двух лет со дня его прекращения, регулируются по особым условиям.
По общему правилу для принятия наследства действует срок 6 месяцев. Он отсчитывается со дня смерти лица.
На время войны введено такое правило: если смерть наследодателя зарегистрирована позже чем через месяц, после того как она действительно наступила, сроки для наследования отсчитываются со дня, когда зарегистрирована смерть.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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