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Наследник отказался от наследства: кто получит его долю

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Документы о разделе наследия
Документы о разделе наследия
От принятия наследства можно отказаться, но на такое решение закон отводит ограниченное время. Правила отказа от наследства и его последствия определяет Гражданский кодекс Украины.
Как сообщают в Минюсте, наследник имеет шесть месяцев с момента открытия наследства, чтобы принять его или подать отказ. В то же время, даже после отказа есть возможность изменить свое решение.

Когда и как можно отказаться от наследства

Наследник по завещанию или закону может отказаться от принятия наследства в течение шести месяцев. Этот срок начинается с момента открытия наследства или со дня государственной регистрации смерти в случаях, предусмотренных законодательством.
Отказ безусловный и безоговорочный. То есть наследник не может устанавливать свои условия или ограничения. Также нельзя отказаться только от части наследства, одновременно приняв другую его часть.
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Кому перейдет доля отказавшегося

Последствия отказа зависят от того, идет ли речь о наследовании по завещанию или по закону.
Если от наследства отказался один из наследников по завещанию, то его доля переходит к другим наследникам по завещанию и распределяется между ними поровну.
Если на такого наследника был наложен завещательный ответ, соответствующая обязанность также переходит к другим наследникам по завещанию, принявшим наследство.
При этом отказ по завещанию не лишает человека права наследовать имущество по закону. Если других наследников по завещанию нет, наследование происходит по закону.
Если от наследства отказывается один из наследников по закону, то его доля переходит к другим наследникам той же очереди и распределяется между ними поровну. Если наследников соответствующей очереди нет, право на наследование получает следующая очередь. В общей сложности закон предусматривает пять очередей наследников по закону.
В то же время, эти правила не применяются, если наследник отказался от наследства в пользу другого наследника, или если завещатель заранее назначил другого наследника.

Что будет, если наследников нет и можно ли передумать

Если наследников, которые могли бы принять наследство, нет, его по решению суда могут признать выморочным. В таком случае наследство переходит в собственность территориальной общины по местонахождению недвижимого имущества, а если недвижимости нет — по местонахождению основной части движимого имущества.
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В то же время, закон позволяет отзывать отказ от принятия наследства. Сделать это можно в течение того же шестимесячного срока, установленного для принятия наследства. То есть, если наследник изменил решение, он может отозвать свой отказ в течение этих шести месяцев.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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