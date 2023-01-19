Население Германии возросло до рекордного уровня за счет беженцев из Украины — Finance.ua
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Население Германии возросло до рекордного уровня за счет беженцев из Украины

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Население Германии выросло до рекордно высокого уровня 84,3 млн человек в 2022 году, когда украинские беженцы прибыли в Германию, спасаясь от войны. Рост был зафиксирован после стагнации за последние три года.
Об этом сообщает Reuters.
Федеральное статистическое управление сообщило, что в 2022 году в Германии проживало на 1,1 млн человек больше, чем в прошлом году. Иммигранты с лихвой компенсировали низкую рождаемость и старение населения.
Только за первое полугодие украинцы, прибывшие в Германию, увеличили население на 740 тысяч человек. На пике предыдущего кризиса с беженцами, вызванного насилием в Сирии, Афганистане и Ираке, во второй половине 2015 года в Германии появилось 756 тысяч новых жителей.

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Поток иммигрантов, прибывающих из других стран, кроме Украины, также увеличился в 2022 году после нескольких лет слабого роста из-за пандемии COVID-19.
Прибытие иммигрантов трудоспособного возраста компенсировало старение населения. В то время как общая доля немцев трудоспособного возраста (от 15 до 63 лет) в 2022 году составила 61,6%, среди прибывающих из-за границы она составляла 75,9%.

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По материалам:
РБК-Україна
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