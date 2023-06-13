Nasdaq объявила о самом большом соглашении в своей истории — Finance.ua

Nasdaq объявила о самом большом соглашении в своей истории Сегодня 11:15 — Фондовый рынок

Nasdaq объявила о самом большом соглашении в своей истории

Биржевой оператор Nasdaq покупает компанию по разработке финансового программного обеспечения Adenza, принадлежащую Thoma Bravo, за 10,5 млрд долл. Соглашение станет крупнейшим приобретением в истории Nasdaq.

Об этом пишет Reuters.

«Nasdaq покупает Adenza на фоне стремления стать более технологически ориентированной компанией. Nasdaq, как и ее конкуренты, начала активно покупать компании, чтобы диверсифицировать свой портфель технологий и интеллектуальной собственности после того, как в 2005 году регуляторные нормы открыли рынок торговли акциями для конкуренции со стороны. брокеров», — пишет агентство.

С тех пор Nasdaq купила владельца скандинавской биржи OMX в 2007 году за 3,7 миллиарда долларов, потратила 1,1 миллиарда долларов на Международную фондовую биржу в 2016 году и приобрела фирму Verafin, занимающуюся программным обеспечением по борьбе с финансовыми преступлениями, в 2020 году за 2,75 миллиарда долларов.

Программное обеспечение Adenza в основном используется банками и брокерскими компаниями, и аналитики говорят, что соглашение Nasdaq по покупке компании поможет ему диверсифицировать свою деятельность, не ограничиваясь лишь операторской деятельностью на фондовых биржах.

В рамках сделки Thoma Bravo получит 14,9% акций Nasdaq, что сделает частную инвестиционную компанию одним из крупнейших акционеров биржевого оператора. Ожидается, что Холден Шпет, управляющий партнер Thoma Bravo, будет назначен в совет директоров Nasdaq.

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Соглашение планируется закрыть в течение 6−9 месяцев после получения одобрения регулирующих органов.

Соглашение включает 5,75 миллиарда долларов и 85,6 миллиона обыкновенных акций Nasdaq.

Также Nasdaq планирует выпустить долговые обязательства на сумму 5,9 млрд долларов. Компания ожидает, что приобретение Adenza начнет положительно влиять на ее прибыль на акцию через два года.

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Економічна Правда По материалам:

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