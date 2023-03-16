Биржа Nasdaq заявила о делистинге акций Яндекса и других российских техкомпаний — Finance.ua
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Биржа Nasdaq заявила о делистинге акций Яндекса и других российских техкомпаний

Фондовый рынок
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Российская компания Яндекс, зарегистрированная в Нидерландах, получила уведомление о делистинге с биржи Nasdaq — такое же сообщение получили компании Ozon, Qiwi и HeadHunter.
Об этом говорится в сообщениях биржи.
Яндекс получил письменное уведомление от Квалификационной комиссии по листингу Nasdaq о решении о делистинге ценных бумаг компании из биржевого списка Nasdaq Global Select Market.
Причиной стало то, что «геополитические обстоятельства, продолжающие влиять на россию, и их потенциальное влияние на Компанию остаются неизменными». Следовательно, Комиссия использует свои полномочия по делистингу ценных бумаг на основании события/условия, что делает листинг ценных бумаг на Nasdaq нецелесообразным, даже если ценные бумаги соответствуют всем критериям первоначального или постоянного листинга".
Nasdaq приостановила торговлю ценными бумагами ряда компаний с существенной деятельностью в россии, в том числе — акциями Yandex NV класса А, 28 февраля 2022 года.
Яндекс заявил, что будет оспаривать решение. До конца соответствующих слушаний акции останутся в листинге Nasdaq.
По материалам:
Економічна Правда
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