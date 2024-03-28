NASA тестирует робота-змея, который будет искать внеземную жизнь на спутнике Сатурна — Finance.ua
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NASA тестирует робота-змея, который будет искать внеземную жизнь на спутнике Сатурна

Технологии&Авто
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NASA тестирует робота-змея, который будет искать внеземную жизнь на спутнике Сатурна
NASA тестирует робота-змея, который будет искать внеземную жизнь на спутнике Сатурна, Фото: techcrunch.com
Лаборатория реактивного движения NASA испытывает робота-змея, который планируют отправить для поиска внеземной жизни на спутник Сатурна Энцелад.
Об этом пишет TechCrunch.
Робот длиной 4,4 метра называется Exobiology Extant Life Surveyor (EELS) и весит 100 кг. Сейчас систему тестируют на Земле в условиях, призванных имитировать ландшафт спутника.
Цель EELS состоит в том, чтобы среди прочего исследовать объекты под поверхностью спутника. Потенциально речь идет о водных объектах — их изучение должно дать ответ на вопрос существования жизни на Энцеладе.
Фото: techcrunch.com
Фото: techcrunch.com
«Он разработан таким образом, чтобы быть приспособленным к передвижению по местности, похожей на океанский мир, псевдоожиженным средам, закрытым лабиринтным средам и жидкостям», — поделились исследователи в статье для журнала Science Robotics.
Робот-змей оснащен системами планирования с учетом рисков, ситуационной осведомленности и способен двигаться автономно без контроля со стороны человека.
Как известно, Энцелад — геологически наиболее активный спутник Сатурна. На нем могут быть водные вулканы: они обновляют иней на поверхности и служат источником вещества для разреженного кольца пыли вдоль орбиты Энцелада. Однако энергетический источник вулканической и геологической активности пока неизвестен.
По материалам:
mezha.media
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