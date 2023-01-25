Нарушение графиков отключений: ДТЭК собирается обжаловать штрафы в суде — Finance.ua

Нарушение графиков отключений: ДТЭК собирается обжаловать штрафы в суде
Компания ДТЭК планирует обжаловать в суде решение Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Речь идет о штрафах для облэнерго из-за нарушения графиков отключений электроэнергии.
Как отметили в компании, в сложных условиях энергетики ДТЭК и других энергетических компаний делали все возможное для равномерного и справедливого распределения дефицита мощности между потребителями.
«С первого дня войны энергетики делают все возможное, чтобы в домах украинцев был свет. Ни одна страна в мире не сталкивалась со столь массовыми террористическими атаками по энергетической инфраструктуре», — утверждают в заявлении.
В ДТЭК подчеркнули, что энергетики «держат фронт» большой ценой. И планируют это делать дальше, до победы. Именно поэтому не согласны с решением НКРЭКУ и намерены обжаловать его в суде.
В компании заявляют, что приложат все усилия для «защиты честного имени своих работников и всех, кто сегодня держит энергетический фронт».
24 января НКРЭКУ поддержала решение о наложении на ДТЭК Киевские электросети и ДТЭК Одесские электросети штрафов в размере 85 тысяч гривен за несоблюдение справедливых графиков отключений.
На прошлой неделе аналогичные штрафы были наложены на Винницаоблэнерго, Волынеблэнерго и Черновцыоблэнерго.
На следующие заседания перенесены вопросы о штрафах касательно Львовоблэнерго, Тернопольоблэнерго, Закарпатьеоблэнерго, ДТЭК Киевские региональные электросети и Полтаваоблэнерго.
В Укрэнерго отмечают, что энергосистема Украины уже пережила 12 ракетных атак врага и 14 ударов БПЛА по энергообъектам. Кроме того, более 10 ГВт основных установленных мощностей на данный момент недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага.
Напомним, целый ряд региональных энергетических компаний регулятор внепланово должен проверить на предмет соблюдения графиков отключений электроэнергии. Поводом для проверок стали заявления потребителей.
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