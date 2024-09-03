Народные депутаты, их помощники и не только: кто может получить бронь от мобилизации в сентябре — Finance.ua

Народные депутаты, их помощники и не только: кто может получить бронь от мобилизации в сентябре Сегодня 08:00 — Личные финансы

Народные депутаты, их помощники и не только: кто может получить бронь от мобилизации в сентябре

Вступивший в силу 18 мая новый закон о мобилизации устанавливает порядок бронирования работников. Также был расширен список профессий, которые могут получить отсрочку.

Законом предусмотрено бронирование для нескольких категорий граждан. Так, с 1 сентября на отсрочку могут рассчитывать:

народные депутаты и их ассистенты;

бенефициарные собственники предприятий критической важности;

государственные служащие, занимающиеся аналитикой законопроектов или поддержкой информационно-коммуникационных технологий в Верховной Раде и Кабинете Министров.

Отсрочка может также предоставляться работникам предприятий, важных для функционирования и обороны государства, в частности:

полиции, спасательной службы, органов государственной власти и местного самоуправления;

компаний из сферы медиа и культуры;

производителей товаров для армии, предприятий, производящих и ремонтирующих военную технику и боеприпасы;

компаний с мобилизационными задачами и остальных критически принципиальных для экономики компаний.

Согласно новым правилам, обычные предприятия могут забронировать не более 50% военнообязанных сотрудников сроком 6 месяцев. Исключение сделано для:

предприятий топливно-энергетического комплекса (и их подрядчиков), обеспечивающих бесперебойное функционирование энергетики Украины;

предприятий, которые обеспечивают функционирование коммуникационных сетей и аварийные работы в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях и г. Киеве;

предприятий, которым предоставлены гранты на развитие инноваций и технологий для нужд обороны;

предприятий, выполняющих работы по строительству фортификационных сооружений;

сотрудников ООН, дипломатических учреждений, представительств международных организаций, которые признаны критически важными для функционирования экономики;

Общества Красного Креста и других украинских неправительственных гуманитарных организаций;

учреждений и организаций, в состав которых входят штатные сборные команды олимпийских, неолимпийских видов спорта и спорта лиц с инвалидностью.

Отметим, для работников предприятий, определенных как критически важные для экономики страны, бронь выдается на 12 месяцев.

Бронирование

Бронирование предоставляется только официально трудоустроенным лицам, состоящим на военном учете. Предприятия, желающие забронировать сотрудников, должны соответствовать, по крайней мере, трем из определенных критериев, в том числе быть резидентами «Дия.Сити», иметь высокие налоговые выплаты и отсутствие задолженности по уплате ЕСВ.

Важно отметить, что бронь от мобилизации для ФЛП не предоставляется, как и для специалистов, работающих по гиг-контрактам. Причина в том, что Министерство обороны не видит их специальностей.

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