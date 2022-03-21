Нардепы предлагают за незаконное пересечение госграницы во время военного положения карать лишением свободы до 10 лет — Finance.ua
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Нардепы предлагают за незаконное пересечение госграницы во время военного положения карать лишением свободы до 10 лет

Сегодня 21:03Казна и Политика
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Нардепы предлагают за незаконное пересечение госграницы во время военного положения карать лишением свободы до 10 летНардепы предлагают за незаконное пересечение госграницы во время военного положения карать лишением свободы до 10 лет
Народные депутаты предлагают установить уголовную ответственность за незаконное пересечение государственной границы Украины в особый период или во время военного положения.
Соответствующий законопроект № 7171 о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за незаконное пересечение государственной границы Украины с нарушениями требований нормативно-правовых норм в особый период или во время действия правового режима военного положения зарегистрирован группой народных депутатов в Верховной Раде 17 марта, сообщает сайт парламента.
Авторы законопроекта предлагают дополнить Уголовный кодекс новеллой, согласно которой пересечение государственной границы Украины военнослужащими, военнообязанными, резервистами, лицами, подлежащими мобилизации, а также народными депутатами Украины, депутатами местных советов, должностными лицами органов государственной власти и органов местного самоуправления без законных оснований в период особого периода или военного положения карается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без нее.
Действие настоящей статьи также распространяется на сельских, поселковых, городских глав, правоохранителей, судей, судей Конституционного суда, прокуроров.
В соответствии с законопроектом, содействие должностными лицами и/или военнослужащими Государственной пограничной службы в совершении таких действий карается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Законопроект оговаривает, что лицо не несет уголовной ответственности за незаконное пересечение госграницы Украины, если оно в течение 10 дней после вступления в силу этого положения закона возвращается в Украину.
По материалам: Інтерфакс-Україна
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