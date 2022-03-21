Нардепы предлагают за незаконное пересечение госграницы во время военного положения карать лишением свободы до 10 лет — Finance.ua

Нардепы предлагают за незаконное пересечение госграницы во время военного положения карать лишением свободы до 10 лет

Сегодня 21:03 — Казна и Политика

Нардепы предлагают за незаконное пересечение госграницы во время военного положения карать лишением свободы до 10 лет

Народные депутаты предлагают установить уголовную ответственность за незаконное пересечение государственной границы Украины в особый период или во время военного положения.

Соответствующий законопроект № 7171 о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за незаконное пересечение государственной границы Украины с нарушениями требований нормативно-правовых норм в особый период или во время действия правового режима военного положения зарегистрирован группой народных депутатов в Верховной Раде 17 марта, сообщает сайт парламента.

Авторы законопроекта предлагают дополнить Уголовный кодекс новеллой, согласно которой пересечение государственной границы Украины военнослужащими, военнообязанными, резервистами, лицами, подлежащими мобилизации, а также народными депутатами Украины, депутатами местных советов, должностными лицами органов государственной власти и органов местного самоуправления без законных оснований в период особого периода или военного положения карается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без нее.

Действие настоящей статьи также распространяется на сельских, поселковых, городских глав, правоохранителей, судей, судей Конституционного суда, прокуроров.

В соответствии с законопроектом, содействие должностными лицами и/или военнослужащими Государственной пограничной службы в совершении таких действий карается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Законопроект оговаривает, что лицо не несет уголовной ответственности за незаконное пересечение госграницы Украины, если оно в течение 10 дней после вступления в силу этого положения закона возвращается в Украину.

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