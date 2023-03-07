Нардепы предлагают дерегуляцию торговли подержанными авто — Finance.ua

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Нардепы предлагают дерегуляцию торговли подержанными авто

Казна и Политика
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Нардепы предлагают дерегуляцию торговли подержанными авто
Нардепы предлагают дерегуляцию торговли подержанными авто
Народные депутаты предлагают Верховной Раде отменить государственную регистрацию подержанных автомобилей торгующей организацией на себя.
Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
«Вместе с коллегами внес законопроект № 9083, предусматривающий дерегуляцию и детенизацию рынка торговли подержанными транспортными средствами», — написал он в телеграм-канале.
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По информации на сайте ВР, законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию оптовой и розничной торговли транспортными средствами хозяйствующими субъектами, которые поставлены на учет в Главном сервисном центре МВД, внесла в парламент 6 марта группа народных депутатов.
Среди соавторов законопроекта, в частности, — нардепы Ярослав Железняк (фракция «Голос»), Марьяна Безугла, Евгений Брагар («Слуга народа»), Дмитрий Разумков (внефракционный).
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«Отмена бессмысленной государственной регистрации подержанных автомобилей торгующей организацией на себя, даже если она их покупает как товар для дальнейшей перепродажи, станет залогом для вывода из тени рынка, расширения деятельности белых автотрейдеров и ликвидации схем, из-за которых бюджет недополучает налоги», — написал Гетманцев.
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По материалам:
Інтерфакс-Україна
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