Наполнение бюджетов всех уровней за 11 месяцев: какие отрасли обеспечили наибольшее количество поступлений — Finance.ua

Наполнение бюджетов всех уровней за 11 месяцев: какие отрасли обеспечили наибольшее количество поступлений Сегодня 11:28 — Казна и Политика

Наполнение бюджетов всех уровней за 11 месяцев: какие отрасли обеспечили наибольшее количество поступлений

В январе-ноябре этого года наибольшую долю по уплате налогов и сборов в сводный бюджет обеспечила отрасль оптовой и розничной торговли, ремонта транспортных средств — 16,2%.

Об этом сообщили в Госналоговой.

В тройку лидеров вошли перерабатывающая (14,5%), а также добывающая промышленность и разработка карьеров (12,8%). На государственное управление, оборону и обязательное социальное страхование пришлось 12,5%.

Наибольший рост оплаты произошел в следующих отраслях:

государственное управление и оборона, обязательное соцстрахование — рост в 2,3 раза или на 75,4 млрд грн;

поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха — в 1,2 раза или на 15,5 млрд грн;

финансовая и страховая деятельность — в 1,3 раза или на 12,8 млрд грн;

оптовая и розничная торговля, ремонт авто — в 1,1 раза или на 9,7 млрд грн.

В то же время максимальное уменьшение оплаты произошло в следующих отраслях:

перерабатывающая промышленность — спад на 22,2% или на 44,3 млрд грн;

сельское, лесное и рыбное хозяйство — на 23,1% или на 14,1 млрд грн;

транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность — на 12,9% или на 9,6 млрд грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УБР По материалам:

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