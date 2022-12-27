Наполнение бюджетов всех уровней за 11 месяцев: какие отрасли обеспечили наибольшее количество поступлений — Finance.ua

Наполнение бюджетов всех уровней за 11 месяцев: какие отрасли обеспечили наибольшее количество поступлений
В январе-ноябре этого года наибольшую долю по уплате налогов и сборов в сводный бюджет обеспечила отрасль оптовой и розничной торговли, ремонта транспортных средств — 16,2%.
Об этом сообщили в Госналоговой.
В тройку лидеров вошли перерабатывающая (14,5%), а также добывающая промышленность и разработка карьеров (12,8%). На государственное управление, оборону и обязательное социальное страхование пришлось 12,5%.
Наибольший рост оплаты произошел в следующих отраслях:
- государственное управление и оборона, обязательное соцстрахование — рост в 2,3 раза или на 75,4 млрд грн;
- поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха — в 1,2 раза или на 15,5 млрд грн;
- финансовая и страховая деятельность — в 1,3 раза или на 12,8 млрд грн;
- оптовая и розничная торговля, ремонт авто — в 1,1 раза или на 9,7 млрд грн.
В то же время максимальное уменьшение оплаты произошло в следующих отраслях:
- перерабатывающая промышленность — спад на 22,2% или на 44,3 млрд грн;
- сельское, лесное и рыбное хозяйство — на 23,1% или на 14,1 млрд грн;
- транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность — на 12,9% или на 9,6 млрд грн.
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