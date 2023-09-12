НАПК призвало Зеленского ветировать закон об удалении данных из реестра коррупционеров — Finance.ua

НАПК призвало Зеленского ветировать закон об удалении данных из реестра коррупционеров Сегодня 17:35

НАПК призвало Зеленского ветировать закон об удалении данных из реестра коррупционеров

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) поддерживает вето президента относительно закона о возобновлении декларирования (№ 9534), но призывает главу государства ветировать еще один принятый Верховной Радой в тот же день закон, позволяющий скрыть данные из реестра коррупционеров.

Речь идет о законе «О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях и другие законы Украины об усовершенствовании порядка привлечения к ответственности лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления» (№ 9587-д), сообщает пресс-служба Нацагентства.

«НАПК предлагает не вносить изменения в ст. 59 закона „О предотвращении коррупции“. Эти изменения скрывают данные Единого реестра лиц, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения, от общества», — отмечается в сообщении.

В частности, принятый Верховной Радой закон позволит удалить из реестра коррупционеров сведения о более чем 10 000 лицах, осужденных за совершение коррупционных преступлений.

«Это позволит таким лицам участвовать в закупках, что несет угрозу честности восстановления Украины и обеспечения потребностей ВСУ, а также попадать на государственные должности и должности судей», — объяснили в НАПК.

Тексты обоих законов, подписанных главой Верховной Рады, появились на сайте парламента утром 12 сентября. Президент сразу же обнародовал свое заявление по поводу вето на законопроект № 9534, который откладывает открытие реестра деклараций еще на год.

Справка Finance.ua:

напомним, Президент Владимир Зеленский ветировал закон № 9534 о возобновлении декларирования;

Верховная Рада 5 сентября поддержала в целом законопроект № 9534, который возобновляет обязательное декларирование государственных служащих и других публичных лиц за последние три года, но закрывает реестр деклараций еще на год.



Фінансовий клуб По материалам:

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