НАПК призвало Зеленского ветировать закон об удалении данных из реестра коррупционеров — Finance.ua
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НАПК призвало Зеленского ветировать закон об удалении данных из реестра коррупционеров

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НАПК призвало Зеленского ветировать закон об удалении данных из реестра коррупционеров
НАПК призвало Зеленского ветировать закон об удалении данных из реестра коррупционеров
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) поддерживает вето президента относительно закона о возобновлении декларирования (№ 9534), но призывает главу государства ветировать еще один принятый Верховной Радой в тот же день закон, позволяющий скрыть данные из реестра коррупционеров.
Речь идет о законе «О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях и другие законы Украины об усовершенствовании порядка привлечения к ответственности лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления» (№ 9587-д), сообщает пресс-служба Нацагентства.
«НАПК предлагает не вносить изменения в ст. 59 закона „О предотвращении коррупции“. Эти изменения скрывают данные Единого реестра лиц, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения, от общества», — отмечается в сообщении.
В частности, принятый Верховной Радой закон позволит удалить из реестра коррупционеров сведения о более чем 10 000 лицах, осужденных за совершение коррупционных преступлений.
«Это позволит таким лицам участвовать в закупках, что несет угрозу честности восстановления Украины и обеспечения потребностей ВСУ, а также попадать на государственные должности и должности судей», — объяснили в НАПК.
Тексты обоих законов, подписанных главой Верховной Рады, появились на сайте парламента утром 12 сентября. Президент сразу же обнародовал свое заявление по поводу вето на законопроект № 9534, который откладывает открытие реестра деклараций еще на год.

Справка Finance.ua:

  • напомним, Президент Владимир Зеленский ветировал закон № 9534 о возобновлении декларирования;
  • Верховная Рада 5 сентября поддержала в целом законопроект № 9534, который возобновляет обязательное декларирование государственных служащих и других публичных лиц за последние три года, но закрывает реестр деклараций еще на год.
По материалам:
Фінансовий клуб
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