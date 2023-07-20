НАПК: Одесский военком Борисов незаконно обогатился на 188 млн — Finance.ua

НАПК: Одесский военком Борисов незаконно обогатился на 188 млн Сегодня 10:34 — Криминал

Национальное агентство по предотвращению коррупции составило обоснованное заключение о незаконном обогащении руководителя Одесского регионального центра комплектования Евгения Борисова. Говорится о сумме 188 миллионов гривен.

Об этом пишет глава НАПК Александр Новиков, отвечая на вопросы во время пресс-конференции.

«Буквально сегодня (19 июля — ред.) от НАПК будет направлено обоснованное заключение о незаконном обогащении руководителя Одесского регионального центра комплектования (речь идет о Евгении Борисове — ред.). Это фактически рекордное заключение относительно установленного факта незаконного обогащения — 188 миллионов грн…

Только один объект, купленный в Испании на мать этого человека, стоит 3,7 млн евро. Это 15 декабря прошлого года, когда Украина ежедневно находилась под обстрелами россиян. И таких объектов еще несколько. Все стоимостью от полумиллиона евро.

Мы установили, что по объяснениям этого лица средства были сформированы путем предоставления займов. Общая сумма займов — 4,2 млн долларов. И эти займы предоставлены разными предпринимателями. Один из них — совладелец клуба «Ibiza», на 1 млн долларов… При этом никакие сведения из налоговой не подтверждают наличие у лиц соответствующих средств".

По словам Новикова, это «вопиющие факты», кроме которых НАПК установило организацию одесским ТЦК целых каналов незаконного выезда за границу. В настоящее время дело по этим фактам находится в Государственном бюро расследований.

Предыстория:

В июне Борисова уволили с должности начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

В расследовании Украинской правды «Батальон Испания» сообщалось, что семья начальника одесского областного военкомата Евгения Борисова во время полномасштабной войны приобрела на испанском побережье недвижимости и автомобилей на миллионы долларов.

Позже стало известно, что в отношении Борисова была проведена служебная проверка, но оснований для отстранения от должности выявлено не было.

После этого президент Владимир Зеленский на заседании Ставки поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному уволить военкома.

Государственное бюро расследований возбудило производство по фактам злоупотреблений Борисова.

Економічна Правда По материалам:

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