НАПК: Одесский военком Борисов незаконно обогатился на 188 млн — Finance.ua
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НАПК: Одесский военком Борисов незаконно обогатился на 188 млн

Криминал
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Национальное агентство по предотвращению коррупции составило обоснованное заключение о незаконном обогащении руководителя Одесского регионального центра комплектования Евгения Борисова. Говорится о сумме 188 миллионов гривен.
Об этом пишет глава НАПК Александр Новиков, отвечая на вопросы во время пресс-конференции.
«Буквально сегодня (19 июля — ред.) от НАПК будет направлено обоснованное заключение о незаконном обогащении руководителя Одесского регионального центра комплектования (речь идет о Евгении Борисове — ред.). Это фактически рекордное заключение относительно установленного факта незаконного обогащения — 188 миллионов грн…
Только один объект, купленный в Испании на мать этого человека, стоит 3,7 млн евро. Это 15 декабря прошлого года, когда Украина ежедневно находилась под обстрелами россиян. И таких объектов еще несколько. Все стоимостью от полумиллиона евро.
Мы установили, что по объяснениям этого лица средства были сформированы путем предоставления займов. Общая сумма займов — 4,2 млн долларов. И эти займы предоставлены разными предпринимателями. Один из них — совладелец клуба «Ibiza», на 1 млн долларов… При этом никакие сведения из налоговой не подтверждают наличие у лиц соответствующих средств".
По словам Новикова, это «вопиющие факты», кроме которых НАПК установило организацию одесским ТЦК целых каналов незаконного выезда за границу. В настоящее время дело по этим фактам находится в Государственном бюро расследований.
Предыстория:
  • В июне Борисова уволили с должности начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.
  • В расследовании Украинской правды «Батальон Испания» сообщалось, что семья начальника одесского областного военкомата Евгения Борисова во время полномасштабной войны приобрела на испанском побережье недвижимости и автомобилей на миллионы долларов.
  • Позже стало известно, что в отношении Борисова была проведена служебная проверка, но оснований для отстранения от должности выявлено не было.
  • После этого президент Владимир Зеленский на заседании Ставки поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному уволить военкома.
  • Государственное бюро расследований возбудило производство по фактам злоупотреблений Борисова.
По материалам:
Економічна Правда
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