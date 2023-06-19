НАПК исключило одну компанию из списка международных спонсоров войны — Finance.ua

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НАПК исключило одну компанию из списка международных спонсоров войны

Фондовый рынок
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НАПК исключило одну компанию из списка международных спонсоров войны
НАПК исключило одну компанию из списка международных спонсоров войны
Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) впервые исключило из списка международных спонсоров войны компанию, причем последняя находилась в списке всего два месяца.
Об этом говорится в сообщении на сайте НАПК.
«Впервые с начала создания перечня международных спонсоров войны — мощного репутационного инструмента давления на компании, продолжающие работать с рф после широкомасштабного вторжения, из него была исключена компания. Она выполнила все необходимые условия, избрав путь социально-ответственного бизнеса», — отмечается в сообщении.
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Речь идет о ведущей мировой компании по поставкам судового топлива, ирландской Peninsula Petroleum Limited.
Компания направила соответствующее письмо НАПК с указанием выполненных условий, позволяющих исключить ее из перечня.
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«Peninsula Petroleum Limited прекратила поставлять бункерное топливо не только к судам, принадлежащим россиянам или ходящим под российским флагом, но и тем, которые перевозят российскую нефть. Такие шаги компания предприняла в знак осуждения российской агрессии», — сообщает НАПК.
«Первое исключение из перечня международных спонсоров войны — лучшее доказательство того, что этот инструмент действительно работает», — добавили в НАПК.
Напомним, с начала широкомасштабного вторжения россии в Украину Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло в перечень международных спонсоров войны 25 ведущих компаний мира.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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