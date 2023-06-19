НАПК исключило одну компанию из списка международных спонсоров войны — Finance.ua

НАПК исключило одну компанию из списка международных спонсоров войны Сегодня 10:15 — Фондовый рынок

НАПК исключило одну компанию из списка международных спонсоров войны

Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) впервые исключило из списка международных спонсоров войны компанию, причем последняя находилась в списке всего два месяца.

Об этом говорится в сообщении на сайте НАПК.

«Впервые с начала создания перечня международных спонсоров войны — мощного репутационного инструмента давления на компании, продолжающие работать с рф после широкомасштабного вторжения, из него была исключена компания. Она выполнила все необходимые условия, избрав путь социально-ответственного бизнеса», — отмечается в сообщении.

Речь идет о ведущей мировой компании по поставкам судового топлива, ирландской Peninsula Petroleum Limited.

Компания направила соответствующее письмо НАПК с указанием выполненных условий, позволяющих исключить ее из перечня.

Читайте также НАПК внесло китайские компании Hikvision и Dahua Technology в перечень международных спонсоров войны

«Peninsula Petroleum Limited прекратила поставлять бункерное топливо не только к судам, принадлежащим россиянам или ходящим под российским флагом, но и тем, которые перевозят российскую нефть. Такие шаги компания предприняла в знак осуждения российской агрессии», — сообщает НАПК.

«Первое исключение из перечня международных спонсоров войны — лучшее доказательство того, что этот инструмент действительно работает», — добавили в НАПК.

Напомним, с начала широкомасштабного вторжения россии в Украину Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло в перечень международных спонсоров войны 25 ведущих компаний мира.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.