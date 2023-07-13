Нанесли государству 76 млн грн ущерба. ГБР подсчитало преступления налоговиков с начала года — Finance.ua
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Нанесли государству 76 млн грн ущерба. ГБР подсчитало преступления налоговиков с начала года

Криминал
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Нанесли государству 76 млн грн ущерба. ГБР подсчитало преступления налоговиков с начала года
Нанесли государству 76 млн грн ущерба. ГБР подсчитало преступления налоговиков с начала года
Государственное бюро расследований с января 2023 года расследует 103 уголовных производства по преступлениям в сфере налогообложения. 32 налоговикам сообщили о подозрении, в суд направили 36 обвинительных актов в отношении 37 должностных лиц.
Об этом сообщила пресс-служба ДБР.
Инфографика: dbr.gov.ua
Инфографика: dbr.gov.ua
ГБР разоблачило, что из-за противоправных действий налоговиков государству нанесен ущерб на 76,5 млн гривен. На сегодняшний день уже возмещено 36 млн гривен, суды наложили арест на имущество стоимостью 6,3 млн гривен.
Расследования проводились при содействии руководства Государственной налоговой службы.
Материалы расследования ГБР свидетельствуют, что чиновники налоговой совершают преступления, прежде всего ради собственного обогащения.
Самые высокие суммы неправомерной выгоды, полученной должностными лицами, достигают миллионов гривен. Однако иногда суммы составляют несколько тысяч гривен, отметили в ГБР.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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