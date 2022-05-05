Налоговые поступления за I квартал превышают прошлогодние показатели более чем на 27% — ГНС

Сегодня 12:00 — Казна и Политика

В это сложное военное время налогоплательщики продолжают поддерживать наше государство и добросовестно уплачивать налоги. Благодаря их гражданской позиции и патриотизму украинский бюджет стабильно наполняется.

Об этом говорится в сообщении ГНС.

В течение января — апреля текущего года в сводный бюджет поступило (сальдо) 344,7 млрд грн по платежам, контролируемым ГНС. Это на 74,6 млрд грн, или 27,6 проц. больше, чем в январе — апреле 2021 года.

В государственный бюджет уплачено 234,4 млрд грн, что на 64,9 млрд грн, или на 38,3 проц. больше соответствующего периода в прошлом году.

Местные бюджеты получили 110,3 млрд грн. Это на 9,8 млрд грн, или на 9,7 процента больше января — апреля 2021 года.

В общий фонд государственного бюджета за указанный период поступило 232 млрд грн. Индикативные показатели Министерства финансов Украины выполнены на 119,2 процента, дополнительно поступило 37,3 млрд гривен.

Единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в январе — апреле 2022 года уплачено 118,5 млрд грн, что на 12 млрд грн, или на 11,3 проц. превышает соответствующий показатель прошлого года.

В апреле в общий фонд госбюджета плательщики перечислили 44,9 млрд грн. Индикативные показатели Министерства финансов Украины выполнены на 106 проц, сверх запланированного бюджет получил 2,5 млрд грн. По сравнению с апрелем прошлого года увеличение по сальдо поступлений составляет 23,1 процента.

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