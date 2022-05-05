Налоговые поступления за I квартал превышают прошлогодние показатели более чем на 27% — ГНС — Finance.ua
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Налоговые поступления за I квартал превышают прошлогодние показатели более чем на 27% — ГНС

Сегодня 12:00Казна и Политика
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В это сложное военное время налогоплательщики продолжают поддерживать наше государство и добросовестно уплачивать налоги. Благодаря их гражданской позиции и патриотизму украинский бюджет стабильно наполняется.
Об этом говорится в сообщении ГНС.
В течение января — апреля текущего года в сводный бюджет поступило (сальдо) 344,7 млрд грн по платежам, контролируемым ГНС. Это на 74,6 млрд грн, или 27,6 проц. больше, чем в январе — апреле 2021 года.
В государственный бюджет уплачено 234,4 млрд грн, что на 64,9 млрд грн, или на 38,3 проц. больше соответствующего периода в прошлом году.
Местные бюджеты получили 110,3 млрд грн. Это на 9,8 млрд грн, или на 9,7 процента больше января — апреля 2021 года.
В общий фонд государственного бюджета за указанный период поступило 232 млрд грн. Индикативные показатели Министерства финансов Украины выполнены на 119,2 процента, дополнительно поступило 37,3 млрд гривен.
Налоговые поступления за I квартал превышают прошлогодние показатели более чем на 27% — ГНС
Единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в январе — апреле 2022 года уплачено 118,5 млрд грн, что на 12 млрд грн, или на 11,3 проц. превышает соответствующий показатель прошлого года.
В апреле в общий фонд госбюджета плательщики перечислили 44,9 млрд грн. Индикативные показатели Министерства финансов Украины выполнены на 106 проц, сверх запланированного бюджет получил 2,5 млрд грн. По сравнению с апрелем прошлого года увеличение по сальдо поступлений составляет 23,1 процента.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: Finance.ua
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