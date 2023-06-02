Налоговые махинации на 1 млрд грн: в Украине разоблачили схему реализации технического спирта — Finance.ua
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Налоговые махинации на 1 млрд грн: в Украине разоблачили схему реализации технического спирта

Криминал
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Налоговые махинации на 1 млрд грн: в Украине разоблачили схему реализации технического спирта
Налоговые махинации на 1 млрд грн: в Украине разоблачили схему реализации технического спирта, Фото: esbu.gov.ua
Правоохранители разоблачили схему незаконного изготовления и реализации технического спирта и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.
По данным следствия, чиновники одной из компаний на территории Киевской области, начиная с 2019 года, наладили производство этилового спирта в промышленных масштабах.
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«В дальнейшем под видом этанола как составляющей бензина и биоэтанола его продавали другим субъектам как на таможенной территории Украины, так и за ее пределами. С целью утаивания незаконной деятельности должностные лица вносили в официальные документы заведомо ложные сведения. Вероятный размер уклонения от уплаты налогов составляет более 1 млрд грн», — рассказали в БЭБ.
Детективы бюро провели следственные действия на территории складских, производственных и административных помещений компании, в результате чего обнаружили и изъяли различные документы, а также около 170 тонн жидкости с характерным запахом спирта, хранившейся в резервуарах.
Ориентировочная стоимость изъятого спирта составляет более 67,5 млн грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УБР
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