Налоговые махинации на 1 млрд грн: в Украине разоблачили схему реализации технического спирта — Finance.ua

Налоговые махинации на 1 млрд грн: в Украине разоблачили схему реализации технического спирта Сегодня 04:09 — Криминал

Налоговые махинации на 1 млрд грн: в Украине разоблачили схему реализации технического спирта, Фото: esbu.gov.ua

Правоохранители разоблачили схему незаконного изготовления и реализации технического спирта и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.

По данным следствия, чиновники одной из компаний на территории Киевской области, начиная с 2019 года, наладили производство этилового спирта в промышленных масштабах.

«В дальнейшем под видом этанола как составляющей бензина и биоэтанола его продавали другим субъектам как на таможенной территории Украины, так и за ее пределами. С целью утаивания незаконной деятельности должностные лица вносили в официальные документы заведомо ложные сведения. Вероятный размер уклонения от уплаты налогов составляет более 1 млрд грн», — рассказали в БЭБ.

Детективы бюро провели следственные действия на территории складских, производственных и административных помещений компании, в результате чего обнаружили и изъяли различные документы, а также около 170 тонн жидкости с характерным запахом спирта, хранившейся в резервуарах.

Ориентировочная стоимость изъятого спирта составляет более 67,5 млн грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УБР По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.