Налоговую амнистию продлили до 1 марта 2023 года — Finance.ua

Налоговую амнистию продлили до 1 марта 2023 года Сегодня 17:45 — Казна и Политика

Налоговую амнистию продлили до 1 марта 2023 года

Рада продлила налоговую амнистию капиталов до 1 марта 2023 года. Соответствующая правка поддержана в законе #7506-1, который принят в целом. Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики Ярослав Железняк.

Ранее (до войны) предполагалось, что налоговая амнистия продлится только до 1 сентября 2022 года и продлевать ее не будут.

Напомним, в 2021 году был принят Закон «О налоговой амнистии» — введено одноразовое добровольное декларирование физическими лицами их активов и уплаты единовременного сбора в бюджет.

«Граждане, которые воспользуются этой возможностью, смогут спокойно распоряжаться своими активами. Для них это будет чистая финансовая история. Более того, гражданам, которые задекларировали активы и оплатили с них сбор, государство гарантирует освобождение от ответственности за нарушение налогового, валютного законодательства», — отмечал министр финансов Сергей Марченко.

Также Сергей Марченко подчеркивал, что после налоговой амнистии Налоговая служба проверит все доходы физлиц с 1995 года.

«Условно говоря, если существует факт покупки крупного объекта недвижимости, при этом задекларированных доходов нет и амнистию человек не проходил, то есть он не показал своих реальных доходов, с которых почему-то не были уплачены налоги... Следствием этого будет то, что у налоговой есть право доначислить сумму неуплаченных налогов», — заявил глава Минфина.

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