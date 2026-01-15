Налоговая социальная льгота на детей: сколько можно сэкономить в 2026 году Сегодня 09:46 — Личные финансы

Налоговая социальная льгота на детей: сколько можно сэкономить в 2026 году

Работники, воспитывающие двух и более детей младше 18 лет, могут уменьшить налоговую нагрузку на заработную плату. Для этого законодательством предусмотрена налоговая социальная льгота (НСЛ), применяемая при начислении налога на доходы физических лиц.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Кто имеет право на льготу

Право на налоговую социальную льготу имеет работник, который:

содержит двоих и более детей в возрасте до 18 лет;

получает заработную плату от одного работодателя.

Льгота применяется только по одному месту работы.

Когда применяется налоговая социальная льгота

В 2026 году предельный размер заработной платы, дающий право на НСЛ, составляет 4 660 грн на одного ребенка. Эта сумма рассчитана как прожиточный минимум для трудоспособного лица (3328 грн), умноженный на коэффициент 1,4 и округленный до ближайших 10 гривен.

Предельный доход увеличивается пропорционально количеству детей:

двое детей — до 9 320 грн;

трое детей — до 13 980 грн.

Размер налоговой льготы в 2026 году

В 2026 году размер налоговой социальной льготы составляет 1664 грн на каждого ребенка, что равно 50% прожиточного минимума для трудоспособного лица, установленного на 1 января отчетного года.

Соответственно:

двое детей — 3 328 грн;

трое детей — 4 992 грн.

Эта сумма вычитается из начисленной заработной платы перед налогообложением, что позволяет уменьшить сумму НДФЛ.

Как воспользоваться налоговой льготой

Для применения налоговой социальной льготы работнику необходимо:

подать письменное заявление работодателю;

предоставить документы, подтверждающие наличие детей (в частности, копии свидетельств о рождении).

Налоговая социальная льгота применяется с месяца подачи заявления и документов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.