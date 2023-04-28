Налоговая реформа "все по 10": в Офисе президента встретились с представителями G7 — Finance.ua
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Налоговая реформа "все по 10": в Офисе президента встретились с представителями G7

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Налоговая реформа "все по 10": в Офисе президента встретились с представителями G7
Налоговая реформа "все по 10": в Офисе президента встретились с представителями G7
Власти Украины не отказываются от идеи новой налоговой реформы, которая предполагает снижение ставок НДС, налога на прибыль и налога на доходы физлиц (НДФЛ) до 10%. Так, 27 апреля 2023 года потенциальная возможность этой реформы стала предметом обсуждения между послами стран Большой Семерки (G7) и замглавы Офиса президента Ростиславом Шурмой. Об этом говорится в представительстве группы послов G7 в социальной сети Twitter.
Отмечается, что в ходе переговоров украинской стороне напомнили о важности не отказываться от сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).
«Послы G7 встретились с Ростиславом Шурмой, замглавы Офиса президента, чтобы обсудить потенциальную налоговую реформу в Украине и ее влияние на налоговые поступления, конкурентоспособность и коррупцию. Послы G7 подчеркнули важность продолжения сотрудничества с МВФ», — сказано в сообщении.

Налоговая реформа «10 на 10»: предыстория

В августе 2022 года впервые стало известно, что в Офисе Президента обсуждают концепцию новой налоговой реформы, которая предполагает снижение ставок НДС, налога на прибыль и налога на доходы физлиц (НДФЛ) до 10%.
Еще, реформа предполагает на одном из этапов отменить ЕСВ, увеличение военного сбора с 1,5% до 3% и переход от налога на прибыль к налогу на выведенный капитал.
Напомним, ранее председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил о ненужности данной реформы. По его словам у идеологов реформы «все по 10» нет внятной аргументации о целесообразности своей идеи. Еще он объяснил: «Отмена ЕСВ, на сегодняшний день, не является ни возможным, ни разумным шагом».
По материалам:
Фокус
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