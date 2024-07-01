Налоговая получит информацию о домашних работниках — Finance.ua

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Налоговая получит информацию о домашних работниках

Личные финансы
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Налоговая получит информацию о домашних работниках
Налоговая получит информацию о домашних работниках
Министерство социальной политики Украины предлагает внести изменения в порядок уведомления Государственной налоговой службы о принятии работника на работу/заключение гиг-контракта.
Об этом говорится в проекте постановления Кабмина, размещенном для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).
Проект разработан во исполнение закона Украины № 3680 от 25 апреля 2024 года по регулированию труда домашних работников.
Проектом акта предлагается добавить возможность подачи физическими лицами, заключившими трудовой договор с домашними работниками, уведомления о принятии домашнего работника на работу в Государственную налоговую службу по форме, определенной этим постановлением.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, законом № 3680 дополнен КЗоТ новой главой «Труд домашних работников», которая определяет понятие домашнего труда и домашних работников, закрепляет правовой статус домашних работников и определяет сведения, которые обязательно должны содержаться в трудовом договоре.
В частности, с домашними работниками заключается трудовой договор, который является основным документом, удостоверяющим возникновение, изменение и прекращение трудовых отношений и определяет права и обязанности сторон, а также основанием для допуска домашнего работника к работе после осуществления работодателем уведомления в налоговую.

Новый закон

Напомним, согласно новому закону, домашние работники пользуются всеми трудовыми правами и гарантиями, предусмотренными законодательством о труде, в том числе на безопасные и здоровые условия труда (специфика определяется нормами КЗоТ). Не допускается принятие на работу домашним работником лица, не достигшего 16-летнего возраста.
С домашними работниками заключается трудовой договор в письменной форме в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и хранящихся у каждой из сторон. Стороны самостоятельно решают вопрос о необходимости ведения первичной учетной документации и трудовой книжки домашнего работника.
По материалам:
РБК-Україна
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