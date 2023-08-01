Налоговая перевыполнила план, таможня — недотянула: в Раде назвали сумму бюджетных поступлений в июле
По итогам июля текущего года налоговые поступления (сальдо) в общий фонд государственного бюджета составили 51,8 млрд. грн. План выполнен на 100,8%, в том числе дополнительно поступило 0,8 млрд грн. Возмещение НДС составило 10 млрд грн.
Об этом сообщил глава финансового комитета парламента Даниил Гетманцев.
Перевыполнение показателей росписи произошло по налогам:
- на прибыль — на 1,8 млрд грн или в 2,4 раза;
- НДФЛ — на 0,3 млрд грн, или дополнительно 2,4%;
- акцизный налог — на 0,1 млрд грн, или 1,3% (за счет перевыполнения росписи акцизного налога с ликероводочных изделий).
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Всего за январь-июль в общий фонд госбюджета поступило 403,3 млрд грн. План выполнен на 102,8%, дополнительно поступило 10,8 млрд грн. На счета плательщиков возмещено 82 млрд грн НДС, который почти находится на уровне мирных 2020−2021 годов.
Что касается таможенных поступлений, то они в июле составили 38,5 млрд грн, или 89% от плана. С начала года это самая большая сумма таможенных платежей в бюджет, добавил парламентарий.
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