Налоговая перевыполнила план, таможня — недотянула: в Раде назвали сумму бюджетных поступлений в июле — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Налоговая перевыполнила план, таможня — недотянула: в Раде назвали сумму бюджетных поступлений в июле

Казна и Политика
25
Налоговая перевыполнила план, таможня — недотянула: в Раде назвали сумму бюджетных поступлений в июле
Налоговая перевыполнила план, таможня — недотянула: в Раде назвали сумму бюджетных поступлений в июле
По итогам июля текущего года налоговые поступления (сальдо) в общий фонд государственного бюджета составили 51,8 млрд. грн. План выполнен на 100,8%, в том числе дополнительно поступило 0,8 млрд грн. Возмещение НДС составило 10 млрд грн.
Об этом сообщил глава финансового комитета парламента Даниил Гетманцев.
Перевыполнение показателей росписи произошло по налогам:
  • на прибыль — на 1,8 млрд грн или в 2,4 раза;
  • НДФЛ — на 0,3 млрд грн, или дополнительно 2,4%;
  • акцизный налог — на 0,1 млрд грн, или 1,3% (за счет перевыполнения росписи акцизного налога с ликероводочных изделий).
Читайте также
Всего за январь-июль в общий фонд госбюджета поступило 403,3 млрд грн. План выполнен на 102,8%, дополнительно поступило 10,8 млрд грн. На счета плательщиков возмещено 82 млрд грн НДС, который почти находится на уровне мирных 2020−2021 годов.
Что касается таможенных поступлений, то они в июле составили 38,5 млрд грн, или 89% от плана. С начала года это самая большая сумма таможенных платежей в бюджет, добавил парламентарий.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УБР
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.