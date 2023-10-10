Налоговая назвала топ стран, в которых украинцы скрывают доходы от налогообложения — Finance.ua

Налоговая назвала топ стран, в которых украинцы скрывают доходы от налогообложения Сегодня 10:02 — Казна и Политика

Налоговая назвала топ стран, в которых украинцы скрывают доходы от налогообложения

В пятерку стран, в которые Государственная налоговая служба чаще всего обращается с запросами на обмен информацией, входят Кипр, Швейцария, Великобритания, Германия и Люксембург.

Соответствующую информацию об обмене налоговыми данными обнародовали на сайте ГНС.

Как следует из данных Налоговой, подавляющее большинство специальных запросов о получении налоговой информации направляется в компетентные органы: Республики Кипр — 32%, Швейцарии — 18%, Великобритании — 9%, Германии и Люксембурга — по 7%, Нидерландов, Италии и Испании — по 5%, других стран — 12%.

Инфографика: ДПС

В ГНС подчеркивают, что обмен такой информацией позволил охватить проверкой вопросы, долго остававшиеся вне контроля налоговиков.

«Результаты такого обмена информацией, а именно полученные по специальным запросам материалы, решающим образом влияют на дальнейшее течение контрольно-проверочных мероприятий и позволяют охватить проверкой те вопросы, которые долго оставались вне налогового контроля», — говорится в сообщении.

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Полученная от иностранных органов информация используется при формировании доказательной базы, документировании нарушений для поддержки позиции ГНС в ходе судебных обжалований.

«Государственная налоговая служба Украины благодарна партнерам — иностранным компетентным органам за качественное взаимодействие по вопросам обмена налоговой информацией в контексте противодействия международным схемам размывания налогооблагаемой базы и вывода доходов из-под налогообложения», — говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

В мае 2023 года в ГНС сообщили, что украинские налоговики получили возможность проверки финансовых счетов украинцев в 110 странах.

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Економічна Правда По материалам:

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