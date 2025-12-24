0 800 307 555
Налоговая начислила штрафов на 58 млн гривен пунктам обмена валют

В течение года Государственная налоговая служба провела около 200 фактических проверок пунктов обмена валют. За выявленные нарушения налоговики доначислили более 58 млн грн штрафных санкций.
Об этом сообщила пресс-служба ГНС.
В ходе проверок зафиксировано 20 случаев работы пунктов обмена валют без государственной регистрации в качестве субъектов хозяйствования.

Как выявили нарушения

Специалисты ГНС проанализировали информацию на интернет-ресурсах и в социальных сетях. В результате была обнаружена разветвленная сеть круглосуточных обменников, работавших нелегально.
Нелегальные пункты обмена вели деятельность без государственной регистрации, без лицензии Национального банка, без уплаты налогов, а также без применения РРО или ПРРО.
По материалам:
Finance.ua
ВалютаНалоги
