Налоговая начислила штрафов на 58 млн гривен пунктам обмена валют
В течение года Государственная налоговая служба провела около 200 фактических проверок пунктов обмена валют. За выявленные нарушения налоговики доначислили более 58 млн грн штрафных санкций.
Об этом сообщила пресс-служба ГНС.
В ходе проверок зафиксировано 20 случаев работы пунктов обмена валют без государственной регистрации в качестве субъектов хозяйствования.
Как выявили нарушения
Специалисты ГНС проанализировали информацию на интернет-ресурсах и в социальных сетях. В результате была обнаружена разветвленная сеть круглосуточных обменников, работавших нелегально.
Нелегальные пункты обмена вели деятельность без государственной регистрации, без лицензии Национального банка, без уплаты налогов, а также без применения РРО или ПРРО.
