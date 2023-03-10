Налогоплательщики будут проверять рисковость контрагентов на сайте ГФС — Finance.ua

Налогоплательщики будут проверять рисковость контрагентов на сайте ГФС Сегодня 09:13 — Казна и Политика

Налогоплательщики будут проверять рисковость контрагентов на сайте ГФС

Минфин расширил перечень налоговой информации, которая по предварительно предоставленному согласию налогоплательщика в определенном им объеме может быть предоставлена контрагенту.

Теперь через Электронный кабинет можно будет узнать информацию о наличии своего контрагента в перечне плательщиков, соответствующих критериям рискованности налогоплательщика (дата включения в / исключения из такого перечня, критерий рисковости). Это сделано с целью минимизации рисков налогоплательщиков, связанных с сотрудничеством с рисковыми контрагентами.

Также через Электронный кабинет можно получить такую информацию о своем контрагенте:

налоговый адрес;

информация о месте учета;

сведения о должностных лицах;

наличие обособленных подразделений;

виды экономической деятельности;

наличие объектов налогообложения;

задолженность (налоговый долг);

начисленные денежные обязательства;

суммы уплаченных налогов, сборов, платежей;

наличие лицензий;

остановка регистрации НН/РК;

несвоевременно зарегистрированные НН/РК;

перечень товаров согласно УКТ ВЭД;

отчетность по ТЦО;

финансовый результат до налогообложения;

остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов;

наличие экспортных/импортных операций.

Налоговая информация, объем которой определен самостоятельно контрагентом при предоставлении согласия, может быть получена налогоплательщиком в Электронном кабинете в электронном виде и, при необходимости, в виде электронного документа с наложением печати контролирующего органа.

Фінансовий клуб По материалам:

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