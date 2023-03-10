Налогоплательщики будут проверять рисковость контрагентов на сайте ГФС — Finance.ua

Налогоплательщики будут проверять рисковость контрагентов на сайте ГФС
Минфин расширил перечень налоговой информации, которая по предварительно предоставленному согласию налогоплательщика в определенном им объеме может быть предоставлена контрагенту.
Теперь через Электронный кабинет можно будет узнать информацию о наличии своего контрагента в перечне плательщиков, соответствующих критериям рискованности налогоплательщика (дата включения в / исключения из такого перечня, критерий рисковости). Это сделано с целью минимизации рисков налогоплательщиков, связанных с сотрудничеством с рисковыми контрагентами.
Также через Электронный кабинет можно получить такую информацию о своем контрагенте:
- налоговый адрес;
- информация о месте учета;
- сведения о должностных лицах;
- наличие обособленных подразделений;
- виды экономической деятельности;
- наличие объектов налогообложения;
- задолженность (налоговый долг);
- начисленные денежные обязательства;
- суммы уплаченных налогов, сборов, платежей;
- наличие лицензий;
- остановка регистрации НН/РК;
- несвоевременно зарегистрированные НН/РК;
- перечень товаров согласно УКТ ВЭД;
- отчетность по ТЦО;
- финансовый результат до налогообложения;
- остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов;
- наличие экспортных/импортных операций.
Налоговая информация, объем которой определен самостоятельно контрагентом при предоставлении согласия, может быть получена налогоплательщиком в Электронном кабинете в электронном виде и, при необходимости, в виде электронного документа с наложением печати контролирующего органа.
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