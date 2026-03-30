Налогообложение международных посылок (до 150 евро): какие изменения принял Кабмин Сегодня 15:03 — Казна и Политика

Налогообложение международных посылок (до 150 евро): какие изменения принял Кабмин

Кабинет Министров Украины сегодня одобрил пакет из трех законопроектов. Среди которых введение налогообложения НДС при импорте товаров, ввозимых в Украину в почтовых и экспресс-отправлениях, начиная с 0 евро.

Об этом говорится в сообщении Минфина.

Это решение отвечает подходам ЕС, где аналогичные изменения вступили в силу в 2021 году.

Какие проблемы решают:

украинский бизнес получает равные конкурентные условия с иностранными продавцами, товары которых не облагаются НДС и фактически имеют налоговое преимущество;

решение схемы с занижением таможенной стоимости для уклонения от уплаты налогов (т.е. детенизация экономики);

увеличение поступлений в государственный бюджет для финансирования сопротивления агрессору.

Сроки

Согласно положениям законопроекта, с 1 января 2027 года предлагается применение НДС к импортируемым товарам независимо от их стоимости. Начисление НДС будет производиться автоматически и включено в цену еще на этапе покупки товара на маркетплейсе.

Важно, что некоммерческие отправления стоимостью до 45 евро облагаться налогом не будут (это подарки или вещи для личного или семейного пользования получателем).

Подробнее об изменениях

ввести специальные правила налогообложения дистанционных продаж товаров (кроме подакцизных), суммарная фактурная стоимость которых не превышает эквивалент 150 евро, с территории другой страны на таможенную территорию Украины получателю — физическому лицу, которое приобрело такие товары через электронный интерфейс;

определить электронные платформы ответственными за начисление и уплату НДС;

предусмотреть уход от двойного налогообложения и предотвратить уклонение от уплаты налогов;

ввести освобождение от НДС для некоммерческих посылок стоимостью до 45 евро (при условии, что такие товары отправляются отправителем получателю без какой-либо оплаты, предназначаются для личного или семейного использования получателем, их характеристики и количество не указывают на то, что они ввозятся с какой-либо коммерческой целью).

Что это дает

Эти изменения выравнивают условия ведения хозяйственной деятельности для украинского и иностранного бизнеса за счет равных правил налогообложения.

Оператор электронной платформы (украинский или иностранный) сразу при продаже товара включит в его стоимость соответствующую сумму НДС и затем перечислит эту сумму уже непосредственно в украинский бюджет.

Для покупателя товара механизм получения отправления не изменится, этот товар будет доставлен логистическим оператором по его адресу.

В случае отказа от получения товара, например из-за повреждений в пути или по другим причинам, товар будет возвращаться отправителю, а деньги, в том числе и НДС, будут возвращены покупателю оператором электронной платформы.

В то же время останутся и действующие на сегодняшний день механизмы, где НДС в украинский бюджет может уплатить непосредственно получатель. Если электронная платформа продала товары без НДС, логистический оператор сможет доставить такие товары получателю, взять с него соответствующую сумму НДС и перечислить эту сумму уже непосредственно в бюджет.

