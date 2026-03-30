Налогообложение доходов физлиц, полученных через цифровых платформах — одобрен законопроект (подробности) Сегодня 14:44 — Казна и Политика

30 марта Кабмин одобрил паке т из трех законопроектов. Они предусматривают изменения в Налоговый кодекс Украины и Закон Украины «О банках и банковской деятельности» относительно внедрения международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, налогообложение операций электронной торговли, а также продление уплаты военного сбора в действующих на сегодняшний день размерах.

О чем идет речь

Разработанные решения отвечают европейским практикам, обеспечивают гармонизацию налогового законодательства Украины с нормами ЕС и ОЭСР.

Положения законопроектов направлены на имплементацию положений Модельных правил ОЭСР по отчетности операторов цифровых платформ и таких актов ЕС.

Международный автоматический обмен информацией, касающейся цифровых платформ (директива ЕС об административном сотрудничестве в сфере налогообложения — DAC7).

Основные положения

Законопроект касается украинских и иностранных компаний, которые предоставляют цифровые услуги, активно работают на нашем рынке (таких как Bolt, Uklon, Airbnb, Globo, Uber и другие сервисы по предоставлению услуг, продаже товаров, предоставлению в аренду недвижимости или транспорта и т. п. ).

Изменения предполагают введение в Украине международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы в соответствии со стандартами ОЭСР и Директивой ЕС DAC7.

Реализация положений законопроекта является шагом к детенизации экономики, что позволит Украине присоединиться к международной системе обмена информацией о доходах с цифровых платформ, а также повысить прозрачность рынка услуг.

Ключевые изменения

в Налоговый кодекс Украины вводится новая статья, касающаяся международного автоматического обмена информацией;

определяются ключевые понятия (платформа, оператор платформы, подотчетный продавец, исключенный продавец и т. п. ) в соответствии со стандартами ОЭСР и Директивой DAC 7;

) в соответствии со стандартами ОЭСР и Директивой DAC 7; устанавливаются обязанности для операторов платформ:

Идентифицировать подотчетных продавцов; Ежегодно предоставлять отчетность в ГНС (до 31 января); Становиться на учет в налоговых органах;

определяется перечень отчетной деятельности (аренда недвижимости, предоставление услуг, продажа продуктов, аренда транспорта);

вводится ответственность за нарушение новых требований.

Условия налогообложения

Для урегулирования этого вопроса предложены условия налогообложения доходов физлиц, полученных через цифровые платформы:

ставка НДФЛ — 5% (вместо действующей на сегодняшний день ставки 18%);

(вместо действующей на сегодняшний день ставки 18%); налоговым агентом выступает оператор платформы (т.е. налоги уплачиваются платформой за физлицо);

устанавливаются четкие критерии для применения этого режима для физлиц, которые:

Ведут деятельность без наемных работников; Не являются самозанятыми лицами (не ФЛП); Используют отдельный счет для деятельности; Имеют годовой доход в пределах установленного лимита (не может превышать 834 размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года (около 7,2 миллиона гривен по состоянию на 01.01.2026); Не осуществляют продажу подакцизных товаров;

не нужно будет платить налоги за разовые, некоммерческие продажи личных или бытовых вещей (если доход от таких продаж не превышает 2 тысяч евро в год). Такой подход аналогичен нормам, применяемым в ЕС;

не нужно открывать отдельный банковский счет, если общая годовая сумма дохода от продаж товаров не превышает 2 тыс. евро.

Важно: электронные «доски объявлений», на которых осуществляется только реклама или информирование о товаре или услуге, не будут подпадать под новое регулирование.

Такой подход стимулирует декларирование доходов, упрощает администрирование налогов, позволяет постепенно выводить эти доходы из тени без чрезмерной налоговой нагрузки.

Предусматривается, что изменения начнут действовать с 1 января 2027 года.

