Налоги в Великобритании для IT компаний — Finance.ua

Налоги в Великобритании для IT компаний

Сегодня 12:30

Соединенное Королевство — одна из лучших юрисдикций для IT бизнеса.

В Великобритании относительно низкая налоговая нагрузка и довольно гибкая система налогообложения. При правильной организации бизнес процессов можно избежать уплаты НДС и налога на репатриацию прибыли.

Налоги в Великобритании

В Великобритании в отношении стран континентальной Европы довольно низкая налоговая нагрузка. Корпоративный налог — 19% (но в 2023 году увеличится до 25%). Стандартная ставка НДС — 20%. Правда, если компания предоставляет услуги или продает товар за пределами Соединенного Королевства, НДС не взимается.

Налог на вывод капитала* в Великобритании (он же налог «у источника») — 20%. Налог на прирост капитала — 19%.

Следует обратить внимание на необычный налог на цифровые услуги (digital service tax), составляющий 2%. Под это понятие подпадает и онлайн-реклама и онлайн-сервисы, подробно о правилах можно узнать здесь

Правительство Соединенного Королевства предлагает налоговые льготы и вычеты для технологических компаний, но ими следует уметь пользоваться. О налоговых кредитах и вычетах можно почитать на правительственном портале

Справка Finance.ua *Withholding Tax — налог на дивиденды или налог на вывод капитала: проценты, дивиденды или роялти.

Например, если украинские акционеры британской компании решат часть прибыли распределить в виде дивидендов и вывести в Украину, эти дивиденды не будут облагаться налогом. Продажа активов будет облагаться налогом на прирост капитала.

Здесь также существует особая структура бизнеса — Limited Liability Partnership (LLP), позволяющая не платить налоги, если прибыль была получена не на территории Королевства.

Вести бизнес можно удаленно. Акционерами и директором компании могут быть нерезиденты, а собрания акционеров можно проводить онлайн.

Также нет требований к уставному капиталу. Никто не удивится, если учредители внесут всего 100 фунтов.

Великобритания заключила договоры об избежании двойного налогообложения со 149 странами, что делает эту страну очень удобной для международной коммерческой деятельности.

Налоговая система — это главное достоинство Королевства. Существуют страны с более «мягким» законодательством, но Великобритания — это очень респектабельная юрисдикция, пользующаяся доверием среди инвесторов и партнеров.

Инфраструктура для стартапа

В Великобритании множество венчурных фондов, бизнес-парков, инкубаторов и акселераторов. Портал startupblink.com в рейтинге стран с самыми лучшими условиями для стартапов поставил Великобританию на второе место (на первом — США).

Крупные венчурные инвестфонды:

Стартап акселераторы Великобритании:

Плюсы Великобритании:

Регистрация компании возможна за несколько дней

Страна с очень высокой степенью доверия среди инвесторов

Много высококлассных специалистов «под рукой»

Директором компании может быть не гражданин Королевства

Возможность управлять бизнесом удаленно

Договоры об избежании двойного налогообложения со 149 странами

Доступ к огромному рынку капитала

Английское право (common law)

Стабильная и развитая банковская система

Выплата дивидендов не облагается налогом

Лучшая инфраструктура для стартапов по эту сторону Атлантики

Минусы:

Самая дорогая юрисдикция в Европе с точки зрения стоимости инфраструктуры, здесь очень дорого.

Высокие зарплаты работников, если нанимать их в Великобритании.

Необходимость иметь физический адрес офиса.

Налог на прибыль (корпоративный налог) сейчас составляет 19%, но с 1 апреля 2023 года он будет увеличен до 25%.

Великобритания — это хорошая страна для релокации уже состоявшегося бизнеса с готовым продуктом и клиентами. Особенно если для привлечения инвестиций требуется респектабельная юрисдикция. А вот молодым стартапам, несмотря на множество фондов и акселераторов, больше подойдут другие варианты.

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