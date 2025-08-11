Налоги в инвестициях 2025: приглашаем на воркшоп — Finance.ua

Налоги в инвестициях 2025: приглашаем на воркшоп
Декларировать доход — обязанность каждого инвестора. Поэтому важно знать налоговое законодательство, ставки для каждого из активов, сроки декларирования и законные способы снизить налоговую нагрузку. Все это обсудим на практическом воркшопе «Налоги в инвестициях 2025: как инвестировать и не потерять на налогах», который состоится 14 августа.
Вас ждет 2 часа практических знаний и стратегических советов. Эксперт скажет, как инвестировать уверенно, сохранять прибыль и избегать лишних налоговых расходов в 2025 году.
О спикере
АЛЕКСАНДРА НИКИТИНА — адвокат, партнер международной юридической фирмы ECOVIS Bondar & Bondar, автор подкаста BEPS.space.
Она имеет 24 года опыта в юридической сфере, специализируется на корпоративном праве, международном налогообложении и цифровой экономике. Помогает предпринимателям и частным инвесторам эффективно структурировать активы и оптимизировать налоговую нагрузку.
КОГДА: 14 августа
ФОРМАТ: онлайн, 2 часа + 15−20 мин. Q&A
Для кого
Воркшоп будет полезен тем, кто инвестирует в Украине или за границей и хочет получить актуальную информацию:
- какие налоговые ставки действуют для доходов с разных инвестиционных инструментов;
- как правильно рассчитывать и уплачивать налоги на доход;
- как избежать типичных ошибок в декларации и проблем с Налоговой
📌 КУПИТЬ БИЛЕТ
Воркшоп раскроет следующие темы:
- Что нужно знать о налогах с инвестиций, какие существуют мифы вокруг этого
- Какие доходы нужно декларировать, как определять базу налогообложения и размер налога
- Особенности налогообложения доходов от акций, облигаций, ETF, REIT, депозитов, криптовалюты, недвижимости, земли
- Как облагаются налогом подарки, наследство, раздел имущества супругов
- Можно ли законно платить меньше? Роль налоговых агентов
- Оптимальные стратегии для долгосрочных инвесторов
- Как подать декларацию и избежать типичных ошибок: практические рекомендации
После основной части воркшопа предусмотрен блок Q&A. Участники смогут задать спикеру вопросы по теме и выяснить непонятные для себя нюансы законодательства.
