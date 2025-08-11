Налоги в инвестициях 2025: приглашаем на воркшоп — Finance.ua

Налоги в инвестициях 2025: приглашаем на воркшоп Сегодня 10:10

Налоги в инвестициях 2025: приглашаем на воркшоп

Декларировать доход — обязанность каждого инвестора. Поэтому важно знать налоговое законодательство, ставки для каждого из активов, сроки декларирования и законные способы снизить налоговую нагрузку. Все это обсудим на практическом воркшопе « Налоги в инвестициях 2025 : как инвестировать и не потерять на налогах», который состоится 14 августа.

Вас ждет 2 часа практических знаний и стратегических советов. Эксперт скажет, как инвестировать уверенно, сохранять прибыль и избегать лишних налоговых расходов в 2025 году.

О спикере

АЛЕКСАНДРА НИКИТИНА — адвокат, партнер международной юридической фирмы ECOVIS Bondar & Bondar, автор подкаста BEPS.space.

Она имеет 24 года опыта в юридической сфере, специализируется на корпоративном праве, международном налогообложении и цифровой экономике. Помогает предпринимателям и частным инвесторам эффективно структурировать активы и оптимизировать налоговую нагрузку.

КОГДА: 14 августа

ФОРМАТ: онлайн, 2 часа + 15−20 мин. Q&A

Для кого

Воркшоп будет полезен тем, кто инвестирует в Украине или за границей и хочет получить актуальную информацию:

какие налоговые ставки действуют для доходов с разных инвестиционных инструментов;

как правильно рассчитывать и уплачивать налоги на доход;

как избежать типичных ошибок в декларации и проблем с Налоговой

Воркшоп раскроет следующие темы:

Что нужно знать о налогах с инвестиций, какие существуют мифы вокруг этого

Какие доходы нужно декларировать, как определять базу налогообложения и размер налога

Особенности налогообложения доходов от акций, облигаций, ETF, REIT, депозитов, криптовалюты, недвижимости, земли

Как облагаются налогом подарки, наследство, раздел имущества супругов

Можно ли законно платить меньше? Роль налоговых агентов

Оптимальные стратегии для долгосрочных инвесторов

Как подать декларацию и избежать типичных ошибок: практические рекомендации

После основной части воркшопа предусмотрен блок Q&A. Участники смогут задать спикеру вопросы по теме и выяснить непонятные для себя нюансы законодательства.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.