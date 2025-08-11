Налоги в инвестициях 2025: приглашаем на воркшоп — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Налоги в инвестициях 2025: приглашаем на воркшоп

26
Налоги в инвестициях 2025: приглашаем на воркшоп
Налоги в инвестициях 2025: приглашаем на воркшоп
Декларировать доход — обязанность каждого инвестора. Поэтому важно знать налоговое законодательство, ставки для каждого из активов, сроки декларирования и законные способы снизить налоговую нагрузку. Все это обсудим на практическом воркшопе «Налоги в инвестициях 2025: как инвестировать и не потерять на налогах», который состоится 14 августа.
Вас ждет 2 часа практических знаний и стратегических советов. Эксперт скажет, как инвестировать уверенно, сохранять прибыль и избегать лишних налоговых расходов в 2025 году.

О спикере

АЛЕКСАНДРА НИКИТИНА — адвокат, партнер международной юридической фирмы ECOVIS Bondar & Bondar, автор подкаста BEPS.space.
Она имеет 24 года опыта в юридической сфере, специализируется на корпоративном праве, международном налогообложении и цифровой экономике. Помогает предпринимателям и частным инвесторам эффективно структурировать активы и оптимизировать налоговую нагрузку.
КОГДА: 14 августа
ФОРМАТ: онлайн, 2 часа + 15−20 мин. Q&A

Для кого

Воркшоп будет полезен тем, кто инвестирует в Украине или за границей и хочет получить актуальную информацию:
  • какие налоговые ставки действуют для доходов с разных инвестиционных инструментов;
  • как правильно рассчитывать и уплачивать налоги на доход;
  • как избежать типичных ошибок в декларации и проблем с Налоговой

📌 КУПИТЬ БИЛЕТ

Воркшоп раскроет следующие темы:

  • Что нужно знать о налогах с инвестиций, какие существуют мифы вокруг этого
  • Какие доходы нужно декларировать, как определять базу налогообложения и размер налога
  • Особенности налогообложения доходов от акций, облигаций, ETF, REIT, депозитов, криптовалюты, недвижимости, земли
  • Как облагаются налогом подарки, наследство, раздел имущества супругов
  • Можно ли законно платить меньше? Роль налоговых агентов
  • Оптимальные стратегии для долгосрочных инвесторов
  • Как подать декларацию и избежать типичных ошибок: практические рекомендации
После основной части воркшопа предусмотрен блок Q&A. Участники смогут задать спикеру вопросы по теме и выяснить непонятные для себя нюансы законодательства.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems