Налог на недвижимость для пенсионеров: есть ли льготы — Finance.ua
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Налог на недвижимость для пенсионеров: есть ли льготы

Казна и Политика
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Налог на недвижимость для пенсионеров: есть ли льготы
Налог на недвижимость для пенсионеров: есть ли льготы
В 2024 году украинцы должны уплатить налог на недвижимость за 2023 год. Налог начисляется на площадь жилья, превышающую установленные законом нормы. Однако не все владельцы недвижимости обязаны платить этот налог.
Об этом пишут факты ICTV.

Кто освобождается от уплаты налога на недвижимость в 2024 году

Многие украинцы задаются вопросом, нужно ли им платить налог на недвижимость в 2024 году. Ответ на этот вопрос зависит от ряда факторов, в частности, от категории собственника и характеристик недвижимого имущества.
Украинское законодательство предусматривает ряд льгот для отдельных категорий граждан, освобождающих их от уплаты налога на недвижимость. К таким категориям относятся:
  • украинцы, чье жилье расположено на территориях, где продолжаются активные боевые действия, или на временно оккупированных территориях;
  • те, чье жилье было полностью разрушено или стало непригодным для проживания в результате военных действий;
  • многодетные семьи, одинокие матери, воспитывающие детей с инвалидностью или сирот, участники боевых действий, учебные заведения и религиозные организации.

Налог на недвижимость для пенсионеров

У пенсионеров нет автоматической льготы на уплату налога на недвижимость. Об этом говорится на сайте Государственной налоговой службы Украины. Если площадь их жилья превышает норму, они обязаны уплатить налог на «лишние квадраты». Но для получения персональной льготы пенсионер может обратиться в местный совет с соответствующей просьбой.
Налоговое законодательство Украины предусматривает определенные льготы для отдельных категорий граждан, пострадавших в результате войны или относящихся к социально незащищенным слоям населения. Однако общее правило остается неизменным: собственники недвижимости, площадь которых превышает установленные нормы, должны платить налог на недвижимость, независимо от возраста.
По материалам:
Факти
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