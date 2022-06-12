Налог на квартиры для украинцев изменили: когда и сколько придется заплатить за каждый "лишний" квадрат — Finance.ua

Налог на квартиры для украинцев изменили: когда и сколько придется заплатить за каждый "лишний" квадрат
В Украине налог на квартиры отменили фактически до 2023-го. Так, в этом и следующем году (заплатить нужно было до июля каждого года) налог начислять не будут. Однако ровно через два года уведомления о необходимости заплатить налог на квартиры и дома снова разошлют украинским семьям.
Отмена налога в 2022-м предусмотрена законом 2142-ІХ. Такое решение приняли из-за полномасштабного военного вторжения РФ в Украину. При этом сам налог не отменили, его фактически приостановили на два года.
За какую площадь придется платить после 2023-го?
Размер налога и норма площади жилья описаны в 266 статье Налогового кодекса Украины. Лишней считается площадь дома от 120 квадратов и квартиры от 60 квадратных метров. Платежки приходят за прошлый год. Так, в 2021-м нужно будет заплатить за 2020-й. Каждому владельцу «лишней» недвижимости придет квитанция (до 1 июля).
С момента вручения квитанции дают 60 дней для уплаты налога. Его объем зависит от населенного пункта. Местная власть имеет право устанавливать ставку, однако ее размер не может превышать 1,5% минимальной зарплаты. В 2020-м это 62,5 грн, а в 2021-м — 70,8 грн.
Также местная власть может увеличить «норму». Например, брать налоги за квартиры площадью, которая превышает не 60, а 70 квадратных метров.
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