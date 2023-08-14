«Налог на Google» принес почти 4 млрд грн за первое полугодие — Гетманцев Сегодня 09:15 — Казна и Политика

«Налог на Google» принес почти 4 млрд грн за первое полугодие — Гетманцев

Государственный бюджет с начала года получил около 3,8 млрд грн благодаря так называемому налогу на Google.

Об этом сообщил народный депутат, глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Во втором квартале показатель был на уровне января-марта. По состоянию на 1 августа зарегистрировано 94 плательщика.

«В целом по результатам декларирования за второй квартал лицами-нерезидентами-плательщиками налога задекларировано €13 млн и $39,4 млн или 1,9 млрд грн, что на уровне первого квартала», — написал он.

Наибольшие суммы по результатам декларирования второго квартала уплатили Google Ireland Limited, Google Commerce Limited, Apple Distribution International Limited, Valve Corporation, Ebay Marketplaces GmbH, Fenix ​​International Limited.

По данным Гетманцева, компания OnlyFans с начала года уплатила $928,200 налога на Google.

В 2023 году плательщики-нерезиденты уплатили 5,75 млрд грн налога на добавленную стоимость.

Справка Finance.ua:

в июне 2021-го Верховная Рада приняла закон, названный «налогом на Google». Главное новшество — обязать иностранных техногигантов платить 20% налога на добавленную стоимость (НДС), как и другой зарегистрированный в Украине бизнес;

авторы закона прогнозировали, что «налог на Google» принесет 3 млрд грн в год.

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